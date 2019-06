Tres chicas de 14 años mataron de una puñalada a otra de 15 a la salida de una fiesta

Una adolescente de 15 años fue apuñalada por tres chicas de 14 a la salida de una fiesta en Tartagal, Salta, el domingo 16 de junio por la mañana. Por el hecho, dos de las agresoras lograron ser detenidas, mientras que la restante continúa prófuga.

La víctima, identificada como Elizabeth Evangelina Delgado, salía del local bailable ubicado en el barrio Santa Rita de la mencionada, cuando fue atacada por las agresoras. A raíz del ataque, murió al llegar al hospital Eva Perón al que fue trasladada dada la gravedad de las lesiones que presentaba, según consignó el medio local El Tribuno.

Algunos testigos aseguraron que las atacantes se encontraban alcoholizadas e interceptaron a la víctima y la golpearon hasta dejarla casi inconsciente. En ese momento, una tercera joven armada con un arma blanca la apuñaló en el abdomen y todas huyeron del lugar. Un llamado a la Policía alertó a las autoridades de que había una chica herida en la vía pública.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que en la fiesta a donde acudió Delgado, hubo un enfrentamiento entre dos grupos de mujeres, uno del barrio Santa Rita y el otro de Cherenta, por diferencias que procederían de larga data, al parecer por una cuestión de diferentes etnias de pueblos originarios.

Despedida en redes. "Evangelina era una adolescente, 15 años tal vez. Estudiaba en la ECAA con mucho sacrificio ya que su familia es muy humilde. No se drogaba no se emborrachaba, pero de las tantas que hay hoy así, anoche dos de esas le quitaron la vida de una puñalada en su corazón. No tienen perdón de nadie en este mundo, menos de Dios. Descansa pequeña, Dios reciba tu alma con toda la Luz y el Amor por el Ángel que hoy eres en el cielo. QEPD Evithaa Delgado", escribió en su perfil de Facebook una allegada a la joven.

Justicia. Las dos adolescentes de 14 años están a disposición de la Justicia y continúa la investigación de la causa para determinar la posible participación de una tercer persona. Interviene en el hecho el Juzgado de Menores N° 3 y la Fiscalía GAP de Tartagal.

