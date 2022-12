Una docente desapareció hace veinte días y reconstruyen sus pasos para saber qué ocurrió

Misterio. Dudas. Hipótesis. Secreto de sumario. Esperanza. Y una mujer desaparecida. Y una familia que espera y desespera con el paso del tiempo. Hace casi veinte días que no se sabe nada de Anahí Bulnes, una docente cordobesa que salió de su casa luego de acostar a sus hijas y se le perdió el rastro. Aún nadie sabe dónde está, pero desde el entorno de la mujer dijeron que ahora la investigación cuenta con “datos importantes y precisos”. Y tal vez el dato más alentador es que “no se descarta la posibilidad de encontrarla con vida”.

“La investigación está encaminada”, asegura en diálogo con PERFIL Daniela Morales Leanza, la abogada de la familia de la mujer de 36 años desaparecida. Y fue más allá, al destacar que ayer “se avanzó a pasos agigantados” en la causa y que hay “datos importantes y precisos”.

“Hay una línea que va hacia una dirección, pero no se descarta ninguna hipótesis”, explicó sobre el trabajo que se realizó durante estas dos semanas. Pero la letrada no puede dar detalles porque la causa está en secreto de sumario para no entorpecer la investigación. Estiman que “pronto” podrán responder a la pregunta que se hacen los habitantes del barrio Altos Sud en la localidad cordobesa de San Vicente: ¿Dónde está Anahí?

“Hay datos muy importantes y precisos. No se descarta la posibilidad de encontrarla con vida. Son momentos claves de la investigación, por esa razón en estas instancias el secreto de sumario es fundamental”, le dijo a este diario la abogada y destacó el trabajo que está realizando la fiscalía encabezada por Eugenia Pérez Moreno.

“La familia no descarta la hipótesis de encontrarla con vida, pero son conscientes de que pasan los días y cada vez hay más desesperación. Pero la buscamos con vida”, resaltó y al mismo tiempo destacó que descartan la posibilidad de que se haya ido de su casa para no volver por voluntad propia. “Hay investigaciones que pesan sobre determinadas personas”, deslizó.

Anahí había pasado el domingo 4 de diciembre con su familia en una quinta. Estaba contenta porque la habían titularizado en una de las escuelas en las que trabaja. Alrededor de las 22.30 volvió con sus tres hijas de entre siete y 14 años a su casa lindera con la propiedad de sus padres. Se acostaron a dormir.

A las 2 de la madrugada del 5, una de las menores se levantó y notó que su mamá no estaba en su cuarto, pero se volvió a acostar. Al mediodía las autoridades del colegio en donde trabaja llamaron preocupados porque Anahí no se había presentado y no respondía los llamados de su celular.

La abogada de la familia contó que la mujer “no acostumbraba” ausentarse de su casa y menos dejar a sus hijas solas. “Anahí no fue a la mañana a la escuela donde trabaja porque tenía un turno médico para una de las chicas, y por lo que había avisado la semana anterior que no iba a concurrir. Pero sí, tenía que hacerlo a la tarde”, recordó la letrada. La mujer se fue de su casa, pero allí dejó su billetera, su celular y todas sus pertenencias.

“Con la familia descartamos la hipótesis de que se haya ido por libre voluntad, no dejaría a sus hijas. Nunca se había ausentado. Por eso hablo de ‘libre voluntad’”, reiteró. Según la familia de la mujer tampoco estaba atravesando un cuadro de depresión o alguna situación que le preocupara, que ellos conocieran.

Por eso la investigación está centrada en la reconstrucción de lo que hizo Anahí cuando salió de su casa. Se pudo saber parte de ese recorrido a través de las cámaras de seguridad de la zona. Aunque aún resta que los investigadores tengan el resultado de las pericias realizados al celular de la docente, para saber si de allí se puede obtener información que permita dar con su paradero.

“Es una causa muy compleja. No se llevó el celular lo que dificulta localizarla, por eso se está trabajando en el armado de la historia y se está trazando el camino que realizó”, destacó Morales Leanza. El jueves último desde la fiscalía se había reiterado el pedido de búsqueda de paradero y se describieron los rasgos característicos de la docente para ayudar en su localización. Al cierre de esta edición, no habían aún encontrado a Anahí, a veinte días de su desaparición.

Contexto. Hace varios años, Anahí había denunciado al padre de dos de sus hijas y había tenido un botón antipánico como medida de resguardo. Pero en la actualidad, no había denuncias de esta índole. Con esta persona, ella ahora no tenía trato aunque el hombre tenía encuentros con sus hijas.

Ella está de novia con otra persona, con el que compartió la reunión familiar ese domingo en la quinta y cada uno, a la noche, regresó a su vivienda. Desde entonces, las redes sociales se llenaron de fotos con la imagen de Anahí, hasta la comunidad educativa para la que trabaja realizó un encuentro para explicarle a los chicos lo que estaba sucediendo y pidieron por su aparición.

La abogada contó que aunque prima una línea, durante estas semanas se analizaron todos los datos que se acercaron a la causa dirigida por la fiscal Pérez Moreno. La abogada destacó que “hay cada vez más datos, testimonios y aportes muy importantes”.

Los días pasan y la incertidumbre aumenta. La familia de Anahí quiere saber dónde está y qué pasó con ella.

“Ella nunca dejaría a sus niñas”

“Gracias por querer tanto a Anahí. Era muy responsable por sus niños y adora a sus niños y niñas. Ellos la adoraban. Esperemos que pronto aparezca”, dijo conmovida hace unos diez días la hermana de la docente de-saparecida en Córdoba en una jornada realizada en la escuela municipal César Romero donde trabajaba. Atentos la escuchaban las compañeras del colegio de la mujer y sus alumnos.

El tiempo siguió pasando y todavía esa comunidad educativa no tuvo la respuesta que esperaba. Anahí todavía no aparece.

Durante estos veinte días sin noticias de la docente, su familia realizó distintas marchas para visibilizar su búsqueda en esa localidad cordobesa de San Vicente, en la que viven menos de 2 mil personas.

Esta semana se realizaron rastrillajes en distintos sectores de San Vicente y Empalme, pero no pudieron dar con su paradero. Por eso, la familia convocó a una nueva concentración para el próximo martes para reclamar “la aparición con vida ya” de la mujer.

“Ella nunca dejaría a sus niñas, era una trabajadora intensa. Es una mujer ejemplar”, le había dicho el papá de Anahí a la prensa local en una de las manifestaciones.

Sus tres hijas y sus alumnos la esperan, mientras la preocupación aumenta.