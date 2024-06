Veredicto por el supuesto asesino serial

El juicio oral y público contra el presunto asesino serial de Ramallo llegará a su fin pasado mañana, cuando el Tribunal que lo juzga hace dos semanas finalmente decida si es culpable o inocente.

Pablo Grottini (40) llegó a juicio por las muertes de su hermano Germán (32) en el año 2019, su hija Ailén (10) en 2021 y su madre Teresita Di Martino (61) en 2022.

El jueves pasado, en la última audiencia, la fiscal María Belén Baños pidió que sea condenado a prisión perpetua por triple homicidio agravada y explicó que en los casos investigados “inyectó sustancias letales a través del suero”, elementos que fueron considerados por los investigadores como el “arma homicida”.

El miércoles último Grottini declaró durante dos horas y explicó -entre otras cosas- por qué buscó en google “qué pasa si inyecto aire en las venas” o “qué medicamento se puede tomar para causar la muerte”.

“Lo de las inyecciones con agua y con aire era para intentar quitarme la vida sin dejar rastros. No quería que mi madre no sospechara nada y tampoco quería dejarla con esa angustia de que el hijo se mató. No eran para hacer daños a terceros, menos a mi familia”, aseguró.