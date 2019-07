Cuáles fueron las diez frases más singulares de los discursos de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner se ha caracterizado, a lo largo de su trayectoria política, por tener su fuerte verborragia cargada que combina un lenguaje técnico - intelectual con guiños al habla popular y exabrutos. Esta tarde, por ejemplo, mientras se refería a la crisis de consumo, señaló: "Ahora aparecen y proliferan marcas 'la pindonga o cuchuflito', que nadie conoce".

A continuación, repasamos alguna de sus intervenciones verbales más recordadas por su singular uso del humor.

1. “¿Tomaste vivarachol?"

El 31 de mayo de 2102, Aníbal Fernández, quien era jefe de Gabinete, se refirió a su forma de ahorrar dinero y disparó: "Tengo dólares porque se me antoja; hago lo que quiero con mi plata". Argentina vivía un momento muy tenso en materia de divisas, debido a la imposición del cepo cambiario. Y Cristiana, esa misma tarde, lo retó en público: "Qué gracioso que estás, Aníbal Fernández, o ¿qué tomaste?, ¿Vivarachol hoy a la mañana?"

2. "Abuelo amarrete"

También en 2012, y a raíz de la tensión cambiaria, un abogado de nombre Julio Cesar Durán había presentado un amparo porque quería comprarle 10 dólares a sus nietos. Al enterarse del caso, Cristina le endilgó: "Leía el otro día el diario El Popular y un abuelito que es abogado quería regalarle 10 dólares a sus dos nietos, un abuelito medio amarrete, tendría que haber hecho un esfuerzo más.

3. "El único que me tocaba ya no está"

Esta frase se dio en un acto frente a la militancia, allá por 2013. En aquella ocasión, los jóvenes kirchneristas comenzaron a entonar su clásico grito de guerra: "Che gorila, che gorila, no te lo decimos más. Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar". La respuesta de la líder política fue un elocuente homenaje a su fallecido esposa: "El único que me tocaba ya no está".

4. "Típico de machirulo"

En el último año, se volvió muy común que cuando un hombre tiene una actitud machista se lo tilde de "machirulo". Sin embargo, aquel término estaba en desuso hasta que Cristina lo sacó del arcón de los recuerdos. Fue en mayo del año pasado, luego de que Macri le dijera a los legisladores "que no se dejen conducir por las locuras de Cristina". Allí, la exmandataria respondió por Twitter: "Tratar de loca a una mujer. Típico de machirulo".

Tratar de loca a una mujer.

Típico de machirulo. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 28, 2018

5. "Hada virginal"

Recientemente, en la presentación de su libro Sinceramente se refirió de manera crítica al trato, supuestamente desigual, que recibe ella con relación a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. "Hay mujeres jóvenes, que no son viudas, que son divorciadas y las presentan como hadas virginales".

6. Secuestro de goles

Corría el año 2009 y comenzaba a rodar el Fútbol Para Todos. En aquella oportunidad, como crítica a Clarín, que era el grupo propietario de los derechos televisivos del deporte más popular de la Argentina, CFK disparó: "Que además le secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual, como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes, como antes secuestraron y desaparecieron a 30.000 argentinos. Yo no quiero más secuestros".

7. Acento chino

En el último año de su mandato, Cristina llevó adelante un acto ante empresarios chinos y, posteriormente, bromeó a través de Twitter acerca de la forma en que, supuestamente, hablan en castellano las personas de aquel país. "Más de 1.000 asistentes al evento ¿Serán todos de 'La Cámpola' y vinieron sólo por el aloz y el petlóleo?".

Más de 1.000 asistentes al evento… ¿Serán todos de “La Cámpola” y vinieron sólo por el aloz y el petlóleo? … — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 4, 2015

8. Convicto no, procesado sí.

Corría el 2 de agosto de 2012 y Cristina estaba lejos de imaginarse que algún día tendría sobre su espalda un buen número de procesamientos judiciales. Por ello, en esa época se permitía reírse de Macri, que ya se encontraba en esa situación judicial. En un evento realizado en la Bolsa de Comercio, se burló de una versión de aquella época, que hablaba de la salida de presos: "Quédense tranquilos, no trajimos aquí ningún convicto, quizá haya algún procesado por aquí, pero ningún convicto, pero eso no nos compete a nosotros".

9. Humor cuartetero

Recientemente, Cristina se burló de una canción de Ulises Bueno que sonó en un acto de Macri. Una de las frases del tema musical dice: "Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar, te dije que sería la última oportunidad, ya basta de engañar, ya basta de sufrir". CFK comenzó una presentación de su libro diciendo "Parece una letra hecha para él", en relación al Presidente.

10. Miedo

También en 2012, en medio de un encendido discurso, Cristina elevó una advertencia a sus funcionarios presentes: "Sólo hay que tenerle miedo a Dios y a mí, un poquito".

JPA EA