A pesar de la promesa de aumentos, la Policía bonaerense advierte con hacer paro "como en 2013"

Con toque de sirenas y "aplausazo", miles de efectivos de la Policía Bonaerense continuaron con la protesta y reclamo en puntos céntricos de diversas localidades de la provincia. Demandan no sólo mejoras salariales sino además mejoras en las condiciones laborales y en equipamientos.

El punto central del reclamo se ubicó en la jornada del lunes 7 de septiembre en las inmediaciones de la Casa de Gobierno provincial, en La Plata, y en el Ministerio de Seguridad. Hoy, 24 horas después de iniciados los reclamos, la movilización no cesó sino que persiste en municipios como Adrogué, Florencio Varela, Merlo, Berazategui, Quilmes y La Matanza, entre otros.

Esta mañana, el Gobierno bonaerense anticipó que otorgará una "mejora salarial importante" aunque afirmó que el aumento "estaba previsto y planeado" con anterioridad debido al "atraso de un 30 por ciento que hubo entre 2016 y 2019" en los ingresos de los uniformados. El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, quien señaló que el Gobierno provincial se "sorprendió" con las protestas.

Escala salarial propuesta por la Policía bonaerense. (Fuente: SIPOBA)

Por su parte, el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, precisó que el anuncio se realizará "jueves o viernes" junto con los detalles del plan integral de seguridad.

Sin embargo, desde la fuerza de seguridad exigen que se muestren los números reales. “La situación de los policías es malísima, en cuanto a la situación económica y las condiciones de trabajo. La pandemia lo que hizo fue agravar la situación”, dijo a Radio Mitre Nicolás Masi, secretario general de Sindicato Policial de la provincia de Buenos Aires (SIPOBA), quienes aún no cuenta con personería gremial.

Y advirtió que "si no dan los números esto puede terminar mal".

Tras la presión de la policía, Berni anuncia el aumento salarial

En este marco, Adriana Rearte, Secretaria General de la Federación de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (FASIPP), publicó un video en las redes sociales en el que comenta la situación de los efectivos bonaerenses: "Se necesita no sólo un salario digno sino un marco legal para trabajar tranquilos. Apoyo psicológico. La delincuencia y el delito se los lleva puestos. Están asesinando policías y nadie hace nada. Señor Jefe de Policía de la Bonaerense (Daniel García) le digo que escuche su gente, que lea el petitorio, que no tensen más la cuerda. No hay que olvidarse lo que pasó en 2013, que todo se le fue de las manos. Que no tengamos un sindicato no significa que no podamos reclamar. Esto va a seguir pasando, tenemos derechos. Estamos cansados".

En diciembre de 2013 se sucedieron una serie de protestas de parte de efectivos de policías provinciales que incluyó abandono de tareas y hasta toma de edificios públicos. Se produjeron saqueos y disturbios que mantuvo en vilo a gran parte del país.

¿Vinculaciones políticas?

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, descartó este martes 8 de septiembre que existan vinculaciones políticas en el reclamo aunque lamentó las declaraciones "de tono catastrófico" de "algunos personajes de la oposición" vertidas en ese contexto a través de las redes sociales.

"No podría afirmar que son cuestiones políticas. Los reclamos son muy acotados, muy puntuales y creo que se producen también porque hay estrés y mucha demanda", analizó la ministra en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.

"Estuvimos junto al gobernador (Axel Kicillof) acompañando lo que iba sucediendo, preocupados por este tema hasta esta madrugada, y, como efectivamente decía el ministro Sergio Berni, las protestas responden a un retraso en las condiciones de trabajo de sanidad de la formación y la capacitación y actualización jerárquica", indicó la ministra.