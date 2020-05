El juicio a Cristina Kirchner no se puede reanudar "por falta de tecnología"

En las últimas horas Cristina Kirchner recibió una buena noticia en materia judicial. Fue cuando la justicia recibió la respuesta del Consejo de la Magistratura de que por el momento no se puede retomar el debate por el juicio oral de "obra pública", el primero que puso a la vicepresidenta en el banquillo de los acusados.

La cantidad de partes que componen el debate y que deberían estar conectados no sería soportados por el actual sistema disponible. La respuesta del organismo no conformó a un sector de tribunales, que en las próximas horas podría insistir nuevamente en el planteo. El debate comenzó hace exactamente un año y en el banquillo de los acusados además de Cristina Kirchner hay otros 12 imputados, entre ellos, Lázaro Báez, el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública, José López y varios ex funcionarios de Planificacción, entre ellos Carlos Santiago Kirchner y Nelson Periotti.

“Por el momento nos encontramos en etapa de elaboración de nuevas soluciones que cuando los superiores así lo indiquen se encontrarán en condiciones de satisfacer lo requerido”, informaron desde el Consejo de la Magistratura al Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que lleva adelante el caso. El Tribunal había pedido especificaciones hace pocas semanas, luego de un planteo que había realizado para retomar el debate el fiscal de juicio, Diego Luciani.

Alberto Fernández maneja el Gobierno y Cristina Kirchner la Justicia

En el caso se juzga el presunto direccionamiento de la Obra Pública en Santa Cruz, en favor del empresario Lázaro Báez. El debate comenzó hace exactamente un año y está frenado desde marzo pasado, cuando comenzó el Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio (APSO).

“La disponibilidad de recursos habilitados asciende a 122 puertos para todo el país, y requiere la instalación de un cliente y una vpn por cada participante”, agregaron desde el Consejo. Al tiempo que detallaron que: “se trata de un sistema dimensionado para tiempos normales con mayoría de participantes internos y mayormente puntos fijos externos (consulados, salas de audiencias, etc). Razón por la cual, la dirección con buen criterio ha estado trabajando en modalidades que permitan esta nueva operatoria flexible. Hasta recibir nuevas indicaciones de los superiores no cuento con fechas ni detalles que pueda comunicar”.

Según informó PERFIL hace dos semanas, el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la administración Judicial, tiene en estudio la plataforma Jitsi Meet, similar al sistema que busca implementar en el Congreso Nacional. Según pudo saber este medio de fuentes del organismo, “el proyecto se encuentra en sus pruebas finales” y se evaluaba “como conjugar las nuevas tecnologías sin romper el orden jurídico”.

