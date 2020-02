El abogado de CFK aseguró que con el deceso de Bonadio "se muere una parte muy oscura de la Justicia"

El abogado Gregorio Dalbón, quien representa a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se refirió al fallecimiento del juez Claudio Bonadio ocurrido este martes 4 de febrero y consideró que con su deceso "se muere una parte muy oscura de la Justicia". Además reveló que apenas se enteró de la noticia la llamó a su clienta para contarle.

"Con Bonadio se muere una parte muy oscura de la Justicia, se muere la arbitrariedad, el derecho creativo. Era el juez de la Embajada de Estados Unidos, era el que tenía que hacer el lawfare para que Cristina terminara en la cárcel", precisó el letrado en diálogo con C5N.

En ese marco, el defensor aclaró: "No es algo que me alegre, porque me hubiese gustado que pague por todo lo que hizo", pero remarcó que con la muerte del magistrado "se acaba una etapa de la historia de la Justicia argentina de arbitrariedades manifiestas".

"En la tierra, Bonadio nos dejó debiendo y esa deuda en algún momento la vamos a cobrar a todos lo que avalaron los atropellos de Bonadio. La muerte no hace bueno a nadie: sigo teniendo el concepto de desprecio de Bonadio", manifestó Dalbón.

Además, reveló que apenas se enteró de la noticia, llamó a la vicepresidenta para contarle, y ella no realizó ningún comentario al respecto."Se muere un adversario, no un enemigo. Se muere una persona que le causó mucho daño a la Justicia, que ha sido un arbitrario en su vida en el aspecto jurídico, ha matado por la espalda, ha dejado hemofílicos morir, no dejó a (Héctor) Timerman hacer un tratamiento en el extranjero", criticó.

Por último, Dalbón hizo alusión a las denuncias que se habían formulado contra el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11 por su desempeño y sentenció: "Ya no está para juzgarlo: hubiera sido muy importante que el Consejo de la Magistratura ponga blanco sobre negro y marque a los jueces que en vez de administrar justicia administran cualquier cosa que no tiene que ver con la justicia".

Deceso. Bonadio murió este martes 4 de febrero en su casa del barrio de Belgrano, tenía 64 años y durante 26 años se desempeñó como juez federal en los tribunales de Comodoro Py.

