Aerolíneas Argentinas informó hoy a los gremios que suspendió las citaciones para reuniones paritarias hasta que se retiraran las medidas de fuerza que obligaron a la cancelación de al menos 25 vuelos en el Aeroparque Metropolitano. Simultáneamente, la Cámara del Trabajo, por dos votos contra uno, revocó el fallo que ordenaba reincorporar a los tres pilotos habían sido despedidos por la empresa en septiembre, al haberse negado a trasladar un avión que debía ser devuelto a la empresa de leasing.

En el marco de una serie de medidas de fuerza que venían llevando adelante los gremios contra Aerolíneas, reclamando una recomposición salarial y en contra de la privatización de la empresa, tres pilotos se negaron a pilotear un avión Embraer, que debía ser devuelto al finalizar el leasing, con el argumento de no avalar el "achique" de la empresa. La compañía tomó la decisión de despedir a los pilotos.

De inmediato, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) fue a la justicia solicitando una cautelar exigiendo el "cese inmediato" de la medida por considerar que existió un obrar discriminatorio y antisindical que impide el ejercicio de los derechos de libertad sindical. La solicitud incluía la reinstalación de los pilotos en sus puestos con las mismas condiciones laborales y salariales, la cobertura de obra social, y la protección de riesgos de vida y de trabajo, retrotrayendo su situación laboral a la existente antes del despido, el 12 de septiembre de 2024.

Según la resolución, los jueces de la Sala III de la Cámara del Trabajo decidieron de manera no unánime revocar la reincorporación de los pilotos, hasta analizar el fondo del asunto. La medida cautelar en primera instancia había sido dictada por la jueza Stella Maris Vulcano en la causa que impulsó APLA. La jueza Vulcano concedió una medida cautelar y ordenó la reincorporación de los pilotos Walter Rodolfo Schonfeld, Javier Eduardo Weledniger y Carlos Diego Sepliarsky.

En su fallo, Vulcano consideró que los despidos fueron arbitrarios y afectaron el derecho de los pilotos a la libertad sindical y de protesta, destacando que sus sueldos tienen carácter alimentario. Sin embargo, Aerolíneas Argentinas apeló, argumentando la "insólita suspensión del art. 95 de la ley 27.742″ (que regula los despidos en la ley de Bases), calificando esta situación como una "grave inobservancia de lo dispuesto por el artículo 245 bis de la LCT".

La empresa también planteó la nulidad de la resolución por la ausencia de un análisis sobre los requisitos previstos en la ley 26.854 (de medidas cautelares), y cuestionó la falta de tratamiento sobre la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Ahora, la Cámara del Trabajo revocó esa cautelar y, según la resolución, la jueza Diana Cañal confirmó la cautelar interpretando que se debía garantizar "la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación" y que estaba "en juego, a causa de la rescisión del contrato de trabajo decidido por la empleadora, la pérdida del trabajo y su carácter alimentario".

Por otra parte, el juez Alejandro Perugini señaló que, según su criterio "medidas innovativas de carácter anticipatorio como las solicitadas en el inicio, suponen modificar la situación de hecho existente en base a derechos que aún no han sido reconocidos como legítimos". El juez Mario Fera finalmente aseguró que adhería al juez Perugini, en base "al marco normativo en que se encuadra la pretensión inicial y las particularidades que presentan medidas cautelares como la solicitada".

"Entiendo que las razones fácticas y jurídicas invocadas no permiten tener por configurada la verosimilitud en el derecho requerible, lo que quita trascendencia a un examen particular y detallado de un eventual peligro en la demora, y así no se verifica la concurrencia de los dos requisitos que deben estar presentes en estos caso", agregó Fera.

A raíz de las protestas de pilotos, pasajeros que tenían vuelos a destinos internacionales debieron ser reubicados en operaciones de otras líneas aéreas. La comunicación de la compañía aerocomercial sobre la interrupción de las reuniones paritarias, anunciada este lunes, le fue girada a la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y a la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), según indicó la empresa en un comunicado.

APLA, a través de la red social X, se refirió a la suspensión de las negociaciones salariales y al respecto señaló que "es absolutamente inaceptable que, en lugar de enfrentar las legítimas demandas de los trabajadores, los directivos de la empresa elijan irresponsablemente transferirnos las propias limitaciones en su gestión operativa y el de un conflicto que no son capaces de manejar".

"Llevamos meses sin una recomposición salarial, y las medidas de acción tomadas por APLA se anunciaron y programaron con antelación ante la falta de avances en las negociaciones. La empresa rompió unilateralmente las negociaciones durante dos meses. Hoy, cuando las consecuencias que APLA había anticipado son evidentes, deciden culpar a los trabajadores", sostiene el comunicado difundido por la red social.

Además, indicaron que "la empresa ha tenido tiempo más que suficiente para actuar y encontrar soluciones, pero optó por ignorar los reclamos, intensificando temerariamente la situación con mensajes que demonizan la profesión, viralizando recibos de sueldo falsos, enfatizando supuestos ‘privilegios’ y burlándose de las necesidades de quienes, día tras día, dan todo por los pasajeros".

“La afirmación de que APLA busca una lucha política personal es completamente infundada e inapropiada. Nuestro único objetivo es defender los derechos de los trabajadores y recomponer los paupérrimos salarios que actualmente perciben los/las pilotos, continuando con el mandato unánime recibido por parte de una Asamblea multitudinaria de pilotos", concluye el comunicado.

Los empleados marcharon con sus uniformes por los pasillos del Aeroparque y repartieron folletos con la leyenda "Detrás de cada piloto y tripulante de cabina, hay una familia", al marcar que tras ocho meses sin paritarias, los sueldos tienen un atraso del 90 por ciento. El "volantazo" fue el segundo que llevaron adelante los gremios, después de la protesta del 24 de octubre, con el fin de "transmitir en persona el momento que estamos atravesando como trabajadores con una paritaria congelada y la amenaza directa a los puestos de trabajo por la privatización de Aerolíneas Argentinas".

2.178 pasajeros que tenían planificado viajar desde y hacia Cancún, Miami, Roma y Madrid no pudieron abordar sus vuelos este fin de semana.

Matías Bagnato, quien el 1994 fue el único sobreviviente de la Masacre de Flores, es comisario a bordo desde esa época y expresó que "el Gobierno utiliza el problema salarial para generar el conflicto". "Siempre tratamos de hacer todo para no llegar al paro. Estamos haciendo esto de repartir estos volantes, explicando que no queremos llegar al conflicto. Desgraciadamente, el Gobierno está utilizando el problema salarial para generar el conflicto, exponernos y de ahí plantear la privatización", sostuvo en declaraciones a LN+.

También resaltó que algunos tripulantes de cabina piden unos 700 mil pesos de sueldo y expresó: "Nosotros no queremos ir a la guerra política, los empleados queremos trabajar tranquilos. Queremos resolver el tema paritario. No estamos pidiendo un 90% de aumento, siempre decimos que con un 35% nos sentamos, destrabamos y seguimos hablando".

La compañía había retomado las conversaciones con estos gremios el último jueves, en una negociación que no registraba avances desde hacía más de dos meses. Según indicó el comunicado de Aerolíneas Argentinas, en ese encuentro participaron altos funcionarios del área de transporte y de la Jefatura de Gabinete junto a los secretarios generales de los gremios en conflicto.

Esta reunión, que fue reclamada pública e insistentemente por el propio secretario general de APLA, Pablo Biró, tuvo el objetivo de avanzar en una solución que evitara mayores perjuicios a los pasajeros de Aerolíneas Argentinas. Explicaron luego que el viernes se realizaron reuniones técnicas en el edificio corporativo de la compañía y se agendaron encuentros de seguimiento para esta semana.

"Sin embargo, aún en este contexto de reapertura de mesas de trabajo, el gremio APLA tomó la decisión de provocar la cancelación de cuatro vuelos internacionales de largo alcance que estaban programados para este último fin de semana", señalaron desde Aerolíneas. Además, detallaron que representantes de la compañía habían hecho este pedido en sucesivos llamados a las máximas autoridades del gremio haciendo énfasis en la protección de los pasajeros, víctimas directas de esta medida.

"A pesar de contar con las herramientas para evitar estas cancelaciones, desde APLA hubo una manifiesta falta de interés y de voluntad en hacer que esos vuelos se operen", apuntaron. La consecuencia de la decisión de APLA de este último fin de semana fue que 2.178 pasajeros que tenían planificado viajar desde y hacia Cancún, Miami, Roma y Madrid no pudieron abordar sus vuelos y debieron ser reubicados con otros itinerarios.

