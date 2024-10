Pablo Biró: "Ni Goebbels se atrevió a lo que hace Adorni"

En el marco de la campaña del Gobierno contra el paro de transportes, tras acusaciones a dirigentes y mensajes grabados en las estaciones de trenes, el secretario general de APLA, Pablo Biró, señaló que desde se busca moldear la opinión pública en contra de sindicalistas para justificar medidas como la privatización de Aerolíneas Argentinas y ferrocarriles. Además, destacó la importancia de tener una aerolínea de bandera, e indicó que figuras como Javier Milei no actúan de manera independiente, sino que son influenciadas por sectores que buscan desmantelar el Estado en pos de intereses corporativos internacionales. “Creer que Milei tiene autonomía es un error conceptual, es un producto de los que mueven sus hilos”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190).

Pablo Biró es secretario general de APLA.

Alejandro Gomel: Lo vemos hasta en la sopa, en la app Mi Argentina y en los parlantes de las estaciones. ¿Usted es el malo de la película?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ni Goebbels se atrevió tanto. Tenemos un ministro de propaganda con Adorni.

La persecución a los dirigentes no es nada nuevo, es una marca de este Gobierno. En mi caso personal están bastante ensañados, han dirigido denuncias penales, han puesto los servicios a perseguir a mi familia y a tratar de condicionarme, me han expulsado ilegalmente de la representación del directorio de Aerolíneas, han despedido a los compañeros pilotos que ejercieron el derecho a huelga, violando todo lo establecido, por lo que tuvimos que recurrir a la Justicia para obtener medidas cautelares.

También han tratado de eliminar el derecho de huelga queriendo imponer una esencialidad que en todo el mundo está reconocida dentro de la OIT como inexistente. Aviación no es esencial, salvo en el control de tránsito aéreo, donde está reconocido, pero hay una campaña. Además, dieron un paso más, poner parlantes en las estaciones de trenes para decir a los usuarios que no viajan en tren por Biró, es atribuirme poderes. Espero que no me generen una interna con los compañeros de La Fraternidad, y que no digan “me afanaste el sindicato”.

La verdad que es tan ridícula la situación, la forma de comunicar, el lenguaje corporal, las agresiones. Ustedes lo viven, el mismo Jorge ha sido agraviado. El periodismo siempre está interpelado.

Siempre que uno critica a un gobierno, en cualquier época, paga el precio de enfrentarse al poder, pero esto parece ser una marca de los tiempos del ahora, lo que está interpelando al mundo, no a la Argentina, este discurso del odio que prende muy fuerte, porque uno no puede amar lo que no conoce. Si yo les cuento de Aerolíneas tengo que hablar una hora, y la forma de comunicar hoy son 140 caracteres, videos de 15 segundos, Tik Tok, Youtube, Instagram, todo es muy efímero, todos son títulos, y uno no puede con títulos amar algo. Sin embargo, es muy fácil odiar.

Entonces ponen en la aplicación Argentina, “no podés vivir” o “vivís mal”, seas jubilado, laburante de cualquier actividad, docente o trabajador de la salud, por “culpa de Biró y Moyano”, y por ahí, con este ambiente de crispación, consiguen algún atentado contra nuestra vida. Y es un hecho fortuito, de seguridad y de la casta que fue atacada, casi como un acto de justicia. La violencia ejercida desde las instituciones es peligrosísima, nosotros lo vivimos.

“Uno de los problemas de la violencia institucional es que es tan sistemática que dejamos de notarla”, aseveró una especialista

AG: ¿Teme que pueda pasar algo así, que se pase de las palabras a los hechos?

Pero claro que sí, es cuestión de tiempo. Hay gente que la está pasando muy mal, y no está bien, y solo necesitan que alguien les diga quién es la culpa. La mayoría de los argentinos, salvo un grupito muy beneficiado, no la estamos pasando bien con cómo está el contexto, en Argentina y en el mundo. La economía del mundo está yendo a un lugar muy oscuro, son cada vez menos los que manejan más volumen de negocios de la economía.

Cada uno se mira el ombligo, entonces hasta que no me toque a mí está todo bien. Es un modelo que no tiene que ver ni con nuestro pueblo ni con nuestra historia. La Argentina es solidaria, son muchos más los solidarios que los individualistas, pero hay una forma de comunicación que nos convence de otras cosas. Todavía creo que en la calle, sigue habiendo mucha más gente buena que mala.

AG: En medio de esto, el Gobierno quiere avanzar con la privatización de Aerolíneas, y ayer en Diputados hubo finalmente dictamen para el proyecto de privatización. ¿Se puede avanzar ahí? ¿Hay un clima de época para avanzar con una nueva privatización de la empresa?

Creo que sí, porque estamos reviviendo los 90. Inclusive con algunos mismos personajes y las mismas metodologías, renuncia un diputado porque le dan una embajada o nombran a la mujer en algún lado, compran voluntades y después se juntan los héroes.

Privatización de Aerolíneas: el gobierno logró dictamen, con aporte clave del bloque que preside De Loredo

Claudio Mardones: En Diputados había prosperado una media sanción de la Ley Bases en la que estaba Aerolíneas Argentinas dentro de un paquete grande. Originalmente para el Gobierno eran 59 empresas, después se fue reduciendo, hubo una negociación, y finalmente Aerolíneas Argentinas quedó afuera del paquete de privatización en el Senado, a partir del planteo especialmente de los senadores patagónicos y también de los bloques de la oposición. ¿Qué lo hace pensar que en este caso pudiera prosperar este nuevo intento de privatizar Aerolíneas?

Creer que Milei tiene autonomía es un error conceptual. Milei es un producto de los que mueven los hilos de Milei. Y el Congreso, en muchos momentos históricos, fue otro títere. Entonces, cuando hay un contexto político que les permite avanzar… Fijense la discusión de los partidos políticos, qué están discutiendo en el PRO, los radicales, el peronismo... Fíjense el nivel de discusión y si están a la altura de los problemas de la gente. Díganme si ustedes creen, como periodistas, que alguno de los representantes políticos está a la altura con los problemas que tenemos en este país. ¿Alguien cree que con las pymes no funcionando, sin transporte, sin aviación y entregando los recursos a los multinacionales, para que lo que no regula el Estado lo regulen las corporaciones, tenemos algún futuro posible?

Aerolíneas: una larga historia de desinversión, desidia y negocios oscuros

CM: ¿Quiénes están detrás? Porque ayer en el debate del plenario de comisiones de Transporte y Presupuesto, Germán Martínez, titular de la bancada Unión por la Patria, dijo que se está reeditando lo que había pasado durante la administración de Mauricio Macri, que había presión de distintas aerolíneas extranjeras. ¿Usted cree que es eso nuevamente?

Hablé con Germán. Estuve en la reunión con varios diputados, de Unión por la Patria y otras agrupaciones, dándole la información que tenemos en nuestro poder.

Estados Unidos dominó la aviación en el mundo, y en Latinoamérica puntualmente, tomando el control de las empresas más grandes por medio de las empresas que ellos controlan. El caso de Lan por ejemplo, desembarcó por medio de mecanismos jurídicos internos de Estados Unidos. Siempre están vinculadas a empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York. Tomaron el control de Lan con Delta, y la número uno de Latinoamérica pasó a ser controlada por la número uno de los Estados Unidos. Algo similar sucedió con Avianca. Avianca era la número dos de Latinoamérica y desembarcaron con United.

Hay un paquete minoritario, pero después hay fondos de inversión muy grandes que manejan los paquetes de inversión. Aerolíneas maneja casi el 70% del mercado de cabotaje de Argentina. Es muy apetecible. Si me preguntan quién es el nombre o quién va a ser la cara visible, no lo sé. Los procesos históricos se leen con los hechos. Lo que les digo es que pasó lo mismo que había pasado cuando la quisieron privatizar en su momento. Nos pasó lo mismo cuando era privada, que los privados querían discutir los subsidios con el Gobierno, se pararon nuestros salarios un año y nos llevaron a un conflicto profundo. Y el Gobierno actual separó nuestros salarios hace un año, estamos 90% debajo de la inflación y vamos a un conflicto muy profundo.

En diciembre y enero la conectividad aérea va a estar colapsada, y eso va a justificar la opinión pública, que el Senado cambie sus votos, que digan que así no se puede, y la intolerancia. La verdad es que nosotros tenemos copilotos que están cobrando $1.400.000 de bolsillo, cuando es una carrera que vale entre 140 y 150 mil dólares. Con lo cual nos han puesto en una situación, que respecto del poder adquisitivo, nos deja muy mal parados en cuanto a la responsabilidad. Conducimos aviones que valen 100 millones de dólares. Tenemos problemas serios en la logística y la aviación.

Manifestación en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas

AG: Decía que en el verano va a colapsar el sistema. Entiendo que se van a profundizar las medidas de fuerza. ¿Cómo se sale de esa encerrona? El Gobierno queriendo que colapse el sistema para tener la justificación para avanzar con las medidas y con aval de gran parte de la sociedad. ¿Se piensa en esa encerrona de cómo seguir con el plan de lucha?

No, no hay ninguna encerrona. Así funciona la democracia. El Gobierno obtuvo la mayoría que votó pensando que iban a ajustar a la casta y resulta que no vieron que la casta es a cada uno. Querer saquear lo público y los bienes del Estado para repartirlo a sus amigos y socios, es un mal endémico que tenemos en la Argentina, en la medida que el Poder Judicial después no los condena.

El que se robó Aerolíneas en su momento y la vació no pagó las consecuencias. Ramal que para, ramal que cierra, ramal que paró, cerró. El ramal que no paró también cerró y nos quedamos sin ferrocarriles. Algo que estaba resuelto en el siglo XVIII, nosotros lo seguimos discutiendo.

Tenemos la costa marítima más importante con países de todo el mundo pescando en nuestros mares y no tenemos flota pesquera propia ni flota mercante. Pagamos 17 mil millones de dólares de flete para sacar nuestros granos en barcos extranjeros. La verdad es que si uno hace un concurso de a ver quiénes son los más idiotas de todo el planeta, ganaríamos los argentinos. Tenemos todos los recursos para salir adelante, lo único que tenemos que hacer es proteger el interés general, y tenemos algunos que usan el posicionamiento político para sus intereses individuales y no los colectivos. Es muy difícil cambiar la sociedad para bien cuando hay un contexto social destilado.

Pero no se olviden que el movimiento obrero, que no integra la Cámara en su mayoría ni en una parte muy importante la Cámara de Diputados y Senadores, confrontó con estas medidas, hasta que el Congreso le permitió el decreto 70/23, la Ley Bases, y todo el andamiaje jurídico que le permite liquidar, como están liquidando, los activos del Estado, haciendo un daño que después va a costar ser recuperado, si es que alguna vez se recupera.

Ahora, en esa encerrona, me parece que no es una discusión que tenemos que dar. Vivimos en democracia, y si el Congreso decide regalársela al que mueve los hilos de Milei, se la regalará. Nosotros, como laburantes, tampoco podemos dejar de dar nuestra opinión sobre el impacto económico positivo, todos los beneficios que da y las mentiras que dicen. Es una pelea muy desigual. Empezamos la nota hablando de que usan una aplicación que es para darle beneficios a la gente, como si fuera un ministerio propaganda nazi, para estigmatizar y perseguir a dirigentes. Entonces, ¿cuál es la encerrona que hay?

Apoderado del PJ: "No se puede juzgar la viabilidad de una lista por la envergadura de los candidatos"

La alternativa democrática es que aparezcan liderazgos más sanos, más virtuosos, y que los políticos dejen de mirarse el ombligo. En vez de pelearse para ver quién va a la lista de la Provincia de Buenos Aires de diputado o senador dentro de un año, ¿por qué no se paran al lado de los jubilados a los que están cagando a palos? ¿Por qué no se paran al lado de los docentes con las 100 universidades tomadas? ¿Por qué no se paran al lado de los compañeros de la UTEP que se les muere un militante y están colapsados porque no saben qué hacer con el cuerpo, ya que la familia no sabe dónde ponerlo? Le agarra un ACV a un cartonero, a un cuentapropista o a uno de esos compañeros que hacen changas y le dan turno en un hospital a los seis meses. No es un remedio. Es reconocido por todos que a un ACV hay que atenderlo dentro de la hora o dos horas para tener un buen pronóstico.

Ante esa realidad que duele tanto, ver a la dirigencia política que vive en Narnia, en un universo paralelo... Si usted me pregunta, ¿qué podés hacer? Yo puedo tratar de cambiar lo que tengo acceso. Puedo tratar de transmitir cuál es la verdad de las cosas, cuáles son las oportunidades que tenemos como nación. Ahora, no hay siquiera un plan de transporte. Lo único que hay es un saqueo selectivo de los distintos gobiernos cuando benefician a sus amigos.

Este directamente dijo “voy a destruir el Estado”, y lo que no regula el Estado lo regulan las corporaciones. Entonces, a mí no me parece que haya mucho que hacer, más que lo que estamos haciendo, que es plantear, dentro de la ley, todas las herramientas que tenemos, el ejercicio de las protestas, manifestarnos, hacer pancartas, salir con ustedes, que agradezco que me den el espacio, y contar cómo estamos.

AG: Lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir esto atentamente.

Les agradezco el espacio. Me enoja la realidad y no poder cambiarla. Me parece muy injusto que venga alguien a regalar el bien público, que es de todos los argentinos, y la posibilidad que tenemos para desarrollarnos como nación, en Energía o cualquiera de las áreas, para que sean más millonarios los empresarios, los argentinos más pobres y el 50% de los chicos se vayan a dormir sin comer. Nada más, les agradezco mucho.

MVB FM