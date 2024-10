Desaparecer al Estado de la economía. En todos los lugares que se pueda. Con ese objetivo, el Gobierno de Javier Milei cree que está en el momento indicado para avanzar en las privatizaciones antes de que llegue el año electoral y el escenario pueda modificarse.

Así, tras el anuncio de ir por el Belgrano Cargas, en Casa Rosada no se descarta ampliar la medida al resto de las líneas ferroviarias que funcionan en el AMBA. Sumado a eso, acelera para deshacerse de Aerolíneas Argentinas, que quedó afuera de lista de empresas estatales sujetas a privatización cuando se negoció la Ley Bases con la oposición.



"Si no avanzamos ahora, quizás no lo hagamos más. Cuando llega la elección es más difícil. Los aliados se tensionan, todos miran las encuestas y nos quedamos a mitad de camino. Es lo que le pasó a Macri", analizó ante PERFIL un funcionario de Casa de Gobierno.

¿Qué empresas están en la mira? Además de Aerolíneas y los trenes metropolitanos, Correo Argentino quedó en el ojo de la tormenta privatizadora.

ARSAT y energía: los pasos a seguir

Por otra parte, Arsat, la empresa nacional de telecomunicaciones, podría comenzar a cotizar en la Bolsa porteña desde el año que viene en lo que sería un proceso de “privatización” del 49% de las acciones de la compañía, según trascendió.

Así lo reconoció su presidente, Mariano Greco, en las “34° Jornadas Internacionales ATVC 2024: Innovación para un futuro sostenible”, que se realizaron hoy en Buenos Aires. El funcionario aseguró que Arsat es una “empresa consolidada a la que le falta abrirse” y que buscará “complementarse con la industria”.

Además, el Gobierno avanza en la privatización de cuatro centrales eléctricas y llama a un concurso público nacional e internacional para la venta del paquete accionario mayoritario de Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A, Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A, Cerros Colorados Hidroeléctrica S.A y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A en el marco de la ley Bases.

Por 180 días corridos, se llevará a cabo la transformación de estas empresas públicas en coordinación de la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía, para proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de estas sociedades.

Del total de empresas que si quedaron en la Ley Bases están, según la información oficial, para privatización: Intercargo SAU, Enarsa, Nucleoelétrica Argentina, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio.

Para privatización o concesión se considera a: Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE) y Corredores Viales S.A.

Qué pasa con Aerolíneas Argentinas

Según informó La Nación, tras anunciar la privatización de la empresa de ferrocarriles Belgrano Cargas, el oficialismo apura otra privatización: la de Aerolíneas Argentinas.

Durante la reunión que ayer mantuvieron representantes de Pro, MID y del radicalismo con delegados del Gobierno en la Casa Rosada, se acordó que el martes próximo la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados se avance en un dictamen para declarar a la empresa aérea sujeta a privatización. La intención del oficialismo es llevar el dictamen al recinto en la próxima sesión que, se prevé, se realizaría la semana próxima.

