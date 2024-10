"Pollo" Sobrero rechazó privatizar el Belgrano Cargas y propuso dársela a los trabajadores: "Podríamos hacer que la gente viaje gratis"

Este jueves, el actual Secretario General de la Unión Ferroviaria sección Oeste, Rubén "el Pollo" Sobrero, acusó al vocero presidencial Manuel Adorni de mentir durante el anuncio de este miércoles sobre la privatización del Belgrano Cargas y aseguró que la gente podría viajar gratis si se le diera la administración de los trenes a los empleados.

"Las barbaridades que he escuchado estos días... Y sobre todo las barbaridades que dijo Adorni, es todo mentira", manifestó el histórico sindicalista de los trenes en diálogo con Urbana Play.

Al respecto de las declaraciones del portavoz, el sindicalista profundizó: "Dijo que se estaba transportando lo mismo que hace 50 años. Primera mentira. No se transporta lo mismo que hace 50 años. Se transporta muchísimo menos, porque en la época del ferrocarril estatal transportabas el 40% de lo que se producía en el país. Cuando se privatiza empiezan a transportar solamente sus materias primas. Pasa del 40% al 2%, esto es información pública".

"Belgrano Cargas fue moneda de cambio porque cuando se privatiza el sistema ferroviario, que la Unión Ferroviaria acompaña el proceso de privatización y pierde 100 mil afiliados ahí, a cambio Pedraza ofrece el Belgrano Cargas con un subsidio de 500 millones de dólares por haber apoyado a la privatización y porque al gremio le quedaba un agujero grande, pasaba de tener 120 mil trabajadores a tener 17 mil", recordó luego sobre la privatización del empresa ferroviaria en la época de las presidencias de Carlos Menem.

Sergio Sasia: "El sistema ferroviario argentino tiene que reconfigurarse"

Sobre la primera privatización del Belgrano Cargas, recordó que estuvieron involucradas "la mujer, la hija y la amante" de José Pedraza, actualmente preso acusado de ser uno de los instigadores del asesinato del joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, y Sergio Sasia, actual Secretario General de la Unión Ferroviaria.

Sobre el anuncio de Adorni, también añadió: "Dijo que el ferrocarril da pérdida. Debe ser la única parte del mundo donde la carga deja pérdida. Dijimos por qué no nos dan el ferrocarril a nosotros con la carga incluida. Proponíamos que si nos dan la carga y la llevamos al 40% podíamos hacer que la gente viaje gratis".

"Cuando planteamos esto no solamente lo único que encontramos fue la no respuesta, la ignorancia, ni siquiera se especuló ni se escuchó la propuesta. Estamos hablando de un hecho que funciona en el mundo, no es un invento nuestro, es tal como funciona el tren en el mundo", concluyó.

AS./fl