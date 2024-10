Marisa Graham, defensora de niños: Crece la pobreza y bajan la nupcialidad, la alfabetización y la natalidad

Los últimos datos del INDEC demostraron que dos de cada tres niños menores de 14 años son pobres. Frente a esta situación, Marisa Graham, defensora nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, declaró que las cifras son históricas y que sus consecuencias en el desarrollo integral de los menores de edad ya son notorias, como en la alfabetización, la desnutrición y el sobrepeso. “Estamos viendo qué es lo que podría pasar en los próximos 20 años, pero tenemos que pensar en qué le está pasando a esos niños hoy”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Marisa Graham es abogada, defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación. Fue encargada de diseñar el plan de acción nacional que forma parte de la ley de prevención Integral de los derechos de los niñas, niños y adolescentes, que se sancionó en 2006.

Todas las preguntas me parecen obvias, no sé qué decir. Me gustaría escuchar su reflexión.

Estamos en una situación muy compleja en términos de pobreza extrema. Efectivamente, son cifras históricas y, además, las transferencias monetarias, como la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar, ya no impactan de la misma manera en la pobreza.

La pobreza se mide por hogares y no están bajando las transferencias, sino otros tipo de ingresos, como los laborales. Me parece que está es la razón por la cual estas transferencias ya no impactan de la misma manera.

Argentina todavía tiene tasa de natalidad positiva, cuando se está comenzando a notar un decrecimiento en todo el mundo. Imaginando la sociedad argentina dentro de 30 años, estos dos tercios de chicos en situación de pobreza van a ser la mayoría del país.

Hay dos fenómenos. Primero, los jóvenes se casan menos, es decir, bajó la tasa de nupcialidad. Por otro lado, también bajó la tasa de natalidad. Estamos por encima de otros países de la región, como Uruguay, que tiene la pirámide invertida hace rato, pero estamos comenzando a tener este problema de que nacen menos niños y las personas mayores viven más. Eso va a generar un problema y ya está teniendo impacto en la seguridad social.

Más allá de la cantidad, el problema es cómo van a estar esas personas, que hoy son niñas y niños, dentro de 20 años. Algunos pediatras, neurólogos y psicoanalistas tienen la certeza de que lo que uno no recibe en los primeros cinco o seis años de vida, impacta en el desarrollo integral hacia el futuro.

Uno genera o acumula activos en la infancia, o acumula todo lo contrario, que son desventajas. Si un tercio de la población está generando desventajas, dentro de 20 años vamos a tener una ciudadanía con problemas de todo tipo.

El tema es que ya tenemos esos problemas hoy en día entre niños, niñas y adolescentes. Tenemos un problema de desnutrición y mortalidad infantil grave en la comunidad wichi del Chaco Salteño por falta de acceso al agua. Desde hace cinco años trabajamos fuertemente para tratar de evitar esa problemática, pero allí hay un problema estructural: el agua segura está 200 metros por debajo del nivel del mar.

También existe otro fenómeno, que es el inverso, pero más epidémico incluso, que es el sobrepeso y la obesidad. Además, hay un tema que se está tratando en todos los ministerios de Educación del país, que es el de la alfabetización. Hay más chicos en el primario y en el secundario, pero aprenden menos.

Estamos viendo qué es lo que podría pasar en los próximos 20 años, pero tenemos que pensar en qué le está pasando a esos niños hoy.

