Los modelos educativos en los que se basó la Ciudad para su plan Secundaria Aprende

Más allá del trabajo de campo que ejecutó el Gobierno porteño a través del Ministerio de Educación a fin de encarar la transformación de la escuela secundaria, tal como lo explicaron las autoridades porteñas el día de que se presentó el plan Secundaria Aprende (ver aparte), la Ciudad analizó y estudió los modelos de educación de ciudades como San Pablo en Brasil, o países como Colombia, Singapur, Austria, Francia, Reino Unido, Israel, Corea del Sur, Noruega y Finlandia, que lograron avances significativos en sus sistemas educativos.

Para llevar adelante esta transformación, además de las diferentes encuestas realizadas a los alumnos, docentes o directivos de las escuelas de nivel medio tanto del sector público como el privado, el Ejecutivo comunal buscó la evidencia internacional a la hora de respaldar su proyecto educativo.

Además, también puso su mirada en algunas provincias de Argentina como por ejemplo Misiones, Río Negro, Tucumán y Córdoba, que desarrollaron innovaciones en materia de enseñanza.

Reformas a seguir. Uno de los modelos educativos que tuvieron en cuenta en el Gobierno porteño fue el de la ciudad de San Pablo, Brasil, a partir de la reforma de la Escuela Media Integral (EMI).

En este caso, y de acuerdo con lo que pudo averiguar PERFIL, a partir de un diagnóstico inicial se evidenciaron grandes dificultades en el acceso de los alumnos a la escuela secundaria, al alcance de los aprendizajes básicos de lengua y matemática y la administración de los establecimientos educativos paulistas.

El eje estuvo puesto en la formación en competencias para el siglo XXI, la instrucción académica de calidad y la formación para la vida por medio de diversas estrategias tales como una mayor concentración horaria de docentes frente a clase y planificación; elaboración de un proyecto escolar para cada estudiante a principios de año con el acompañamiento de un guía para seguir los aprendizajes de los chicos; que los alumnos puedan elegir ciertas materias optativas; tutorías personalizadas, y aprendizaje basado en la práctica.

A partir de la implementación de esta reforma, las escuelas participantes incrementaron significativamente sus resultados en el Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Una medida compuesta por los resultados relacionados con la aprobación de los estudiantes (flujo escolar) y los desempeños escolares en las evaluaciones.

Finlandia. En el caso de Finlandia, por ejemplo, la repetición de curso era la principal intervención utilizada en aquel país hasta los 90. Sin embargo, esta práctica fue ineficaz y fue suprimida de las escuelas finlandesas.

A partir de esa circunstancia, se encaró una reforma cuyas principales características son: la educación básica no se divide entre la escuela primaria y la secundaria inferior.

La enseñanza está a cargo de un maestro de grado en la mayoría de las asignaturas en los primeros seis años, y por profesores especializados los últimos tres.

El nivel secundario superior tiene una organización flexible, y está diseñado para tres años de estudios, pero en la práctica oscila entre dos y cuatro.

A partir de 2021, la educación obligatoria se extendió hasta los 18 años, por lo que los estudiantes pueden acceder a la educación secundaria superior general y a la educación y formación secundaria superior profesional.

La educación secundaria superior general se basa en unidades de estudio sin clases anuales específicas.

Hay estudios que tienen carácter obligatorio y otros opcionales. Los estudiantes avanzan en función de los créditos que van obteniendo. Un crédito equivale a un promedio de 14 horas 15 minutos de enseñanza para jóvenes y el requisito mínimo para competir en el plan de estudios es de 150 créditos.

Singapur. En Singapur, el modelo educativo está basado en el agrupamiento completo de materias (FSBB, por su sigla en inglés) y comenzó con una prueba piloto en 2020 en 28 escuelas. Para luego, y a la vista de los resultados, entre 2022 y 2024 se fueron incorporando otras de forma gradual.

Este modelo educativo hace foco en una escuela secundaria en la que los estudiantes aprenden cada materia en el nivel que mejor se adapta a sus fortalezas, intereses y necesidades de aprendizaje generales.

En este sentido, se establecen una serie de materias fundamentales que son comunes para todos los estudiantes y una serie de materias electivas.

Los estudiantes son distribuidos en grupos para las asignaturas fundamentales, teniendo en cuenta la puntuación que obtuvieron para dichas materias en el examen de egreso de la escuela primaria.

Esto habilita a que, por ejemplo, un estudiante pueda cursar Humanidades en el G1, pero Matemática en el G3, dependiendo de sus habilidades y fortalezas. Es importante destacar la movilidad existente en los grupos: si un estudiante comienza a mejorar sus aprendizajes, puede avanzar de un G1 a un G2, o viceversa.

La evaluación de esta política está prevista para 2027, año en que la primera cohorte de estudiantes participará de la evaluación nacional de aprendizajes.

Con la mirada puesta en una nueva escuela secundaria, la Ciudad impulsa una reforma estructural de los aprendizajes de los alumnos a partir de 2025. Para llevar adelante esta iniciativa, el futuro plan de enseñanza se desarrollará en las primeras 30 escuelas (pioneras) que eligieron sumarse al proyecto, que es parte del plan estratégico Buenos Aires Aprende. Y que, además, plantea un cambio de paradigma: pasar de la enseñanza al aprendizaje.

Se espera mejorar el rendimiento académico y las experiencias de aprendizaje de los estudiantes en materias troncales como lengua y matemáticas.

Uno de los cambios centrales será un aprendizaje más personalizado con mayor acompañamiento de los profesores. Para eso se ampliará la formación docente y se busca que no tengan que moverse de escuela a escuela (“docente taxi”). Y que las clases sean más dinámicas, con la participación de todos, por ejemplo, en una “mesa común”.

En el futuro sistema no cambia el diseño curricular: las materias serán las mismas, pero desaparecen las previas. Sin embargo, si no se aprueba un nivel o contenido no se podrá avanzar en ese nivel hasta aprobarlo. Un alumno no puede cursar, por ejemplo, matemáticas de cuarto año si no aprobó matemáticas de tercero. Esto sucede porque se deja de lado la rigidez de los años escolares tradicionales.

“El sistema actual no funciona y tenemos que hacer cosas para cambiar. Convivimos con chicos que, en algunos temas, saben más que sus padres porque la información que necesitan está en otro lado, por eso van desmotivados a la escuela y el sistema no está dándoles las herramientas que necesitan”, dijo Jorge Macri, quien presentó el plan para adaptar la enseñanza y los aprendizajes a las necesidades del mundo actual junto a la ministra de Educación, Mercedes Miguel. “Necesitamos dejar atrás la escuela del siglo pasado, y pasar de una ‘educación en serie’ que trata a los chicos de la misma manera a un aprendizaje en serio”, agregó.