La feria ArteCo de Corrientes prepara su séptima edición con alrededor de 250 artistas

Del 22 al 25 de mayo Corrientes se convierte en epicentro de arte con la séptima de edición de ArteCo que, en esta edición, tuvo una convocatoria récord de interesados en participar. La feria se desarrollará en la Galería Colón (9 de Julio 1184), el antiguo Gran Cine Colón y también participarán museos y espacios culturales independientes de la ciudad, creando un circuito de arte contemporáneo urbano.

Esta apuesta es una iniciativa del Instituto de Cultura de Corrientes, presidida por Beatriz Kunin, con el apoyo del gobierno provincial y participarán 27 galerías, 36 artistas individuales, y 23 proyectos y colectivos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. ArteCo busca destacar la producción local y regional, fomentar el diálogo entre los actores del sector, y promover la circulación y exhibición de obras, impulsando la economía y el intercambio de conocimientos.

Beatriz Kunin con Alejandra Pecoraro, directora de Asuntos Culturales de Cancillería

“Esta es su séptima edición y, como va creciendo, como es cada día más grande, este año tenemos mayores exigencias y nos obliga a ser mucho más estrictos, pero celebramos la incorporación este año de dos países vecinos, hasta ahora teníamos a la República del Paraguay desde este año tendremos también a Brasil, específicamente a la ciudad de Curitiba, del estado de Paraná y también una artista uruguaya y una galería uruguaya”, destacó Kunin en diálogo con PERFIL.

Larisa Andreani, presidenta de ArteBa y Joaquín Rodríguez

“Este año tuvimos una convocatoria récord, tuvimos la mayor cantidad de propuestas recibidas, con lo cual el jurado tuvo una ardua tarea de trabajo para lograr finalmente hacer una selección muy afinada, y si hacemos como un poco recuento de los artistas que están presentes en las galerías y en los proyectos, van a participar alrededor de 250 artistas”, destacó Joaquín Rodríguez, curador de esta edición. “Con lo cual nos pone como muy orgullosos, nos redobla la responsabilidad de brindarles el mejor espacio y las mejores condiciones para que esos artistas brillen, se conozcan”, agregó.

Pablo Guiglioni, director del Museo de Bellas Artes de Corrientes

El jurado de selección estuvo integrado por Herminda Lahitte, galerista y gestora cultural, Gabriel Romero, decano de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el antecesor de Beatriz Kunin; Eleonora Jaureguiberry, socióloga y gestora cultural y Juan Carlos Aquino, coleccionista de arte, evaluó las propuestas recibidas a través de una convocatoria pública realizada entre los meses de febrero y marzo.

Beatriz Kunin: “El año pasado se vendieron más de 350 obras durante la feria”

El último año la feria se hizo en el puerto de Corrientes, pero este año decidieron elegir una nueva sede. “La sede central será un icónico teatro cine teatro de Corrientes, el ex cine Colón o Galería Colón reformado y actualizado que cuenta con cinco pisos y además habrá 10 locaciones fuera de esa principal para poder cubrir la demanda que tuvimos”, anticipó la presidenta del Instituto Cultural de Corrientes.

“El año pasado fue una feria muy linda en el puerto de Corrientes que hoy, por suerte, no lo podemos ocupar porque hay mucha actividad económica y está lleno de contenedores que se exportan, así que eh para nosotros era importantísimo buscar otra locación y también queríamos que tenga alguna referencia con el arte mismo”, explicó. En esa búsqueda dieron con el Colón, que es un lugar céntrico, se ubica en una cuadra de la peatonal de Ciudad de Corrientes, por lo que va a tener accesibilidad para muchísimo público y, al ser dos días laborables y dos feriados, amplía las posibilidades para el público. “Alrededor de seis manzanas habrá 10 locaciones como para que la gente pueda seguir ese circuito y recorrer todas las exposiciones”, detalló Kunin.

El histórico Cine Colón

“También tendremos un taller especial para niños para incluir a los niños en esta actividad tan importante en la vida del ser humano que es el arte. Así que tendremos un piso específico para ellos, donde, desde 14 a 21 horas, podrán de alguna manera tomar clases, participar, dibujar, pintar, recortar y que creo que es una incorporación muy importante, porque es una manera de jugando a incluirlos en el arte”, subrayó.

Desde que surgió a la actualidad, la feria no dejó de crecer y según, Kunin, esto tuvo que ver con un proceso de consolidación. “Cuando esto se inició, los artistas no sabían exactamente si iban a comercializar o no y creo que el año pasado se vendieron más de 350 obras durante la feria”. “Esto es un modo de generar un ingreso genuino a los artistas. Nosotros no cobramos nada, no se cobran los stands, no le cobramos absolutamente nada. La feria está hecha desde el gobierno de la provincia por iniciativa del señor gobernador, como un espacio donde los artistas puedan vender, mostrarse, hacerse conocer, difundir lo suyo y de hecho yo creo que a partir de la feria muchos de ellos se han hecho artistas reconocidos a nivel nacional y por qué no internacional”, concluyó.

Galerías, artistas, talleres, artesanías, muralismo y festivales de arte sonoro

El epicentro de ArteCo será la Galería Colón (cinco pisos), donde se ubicarán galerías, proyectos, artistas individuales, talleres familiares, artesanías, editoriales y el festival de arte sonoro (ArteSo) y Play video arte.

El miércoles 21 de mayo desde las 9 en el Centro Cultural Universitario de la UNNE (Córdoba y 9 de Julio), se realizará el Encuentro ArteCo 2025, un espacio para intercambio entre referentes del medio nacional y estudiantes, artistas, gestores y curadores para compartir experiencias y conocimientos que oficien de herramientas profesionalizantes para el sector de las artes visuales. El acceso a dicho encuentro es libre y con inscripción previa.

El Teatro Colón será sede de la novena edición de la Noche de las Ideas bajo el lema “El poder de actuar”



Además, hasta el 25 de mayo habrá una exposición curada y producida por Fundación Proa en el Centro de Interpretación del Chamamé - Casa Nanderekó, por 25 de Mayo 1141, la exposición de Desirèe de Ridder y de Karina Amadori (Curitiba) con curaduría de Gustavo Insaurralde, en el Museo de Artesanías Tradicionales ubicado por Fray José de la Quintana 905; una exposición de Alfredo Muñoz con curaduría de Gustavo Insaurralde en el Museo Arqueológico y Antropológico de la Provincia de Corrientes - Casa Martínez, en Fray José de la Quintana 971 y la muestra colectiva "Nee Raity", con curaduría de Agustina Soria en la Sala del Sol del CCU UNNE, ubicado en calle 9 de Julio esquina Córdoba.

Tres muestras que tendrán lugar en el Museo de Bellas Artes "Dr. Juan R. Vidal", ubicado en calle San Juan al 634, con curaduría de Daniela Russo Casco en la Sala "José Negro", curaduría de Julio Sánchez Baroni en Sala "Justa Díaz de Vivar", curaduría de Alejandra Férnández en la Sala de conferencias y curaduría de Fernanda Toccalino. El Instituto de Cultura de Corrientes, ubicado en San Juan 546, alojará la muestra "Nande Arte" sobre muralismo.

Mención aparte para la exposición Homenaje a Lucho Olivera con curaduría de Gustavo Insaurralde y la exposición en memoria de Luis Llarena, con curaduría de Luis Bogado, a llevarse a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura de Corrientes, Salta 545.

Completan el circuito las muestras "Litoralidad" a llevarse adelante en el Espacio Mariño, Santa Fe 847, y la muestra colectiva "La Caja de Pandora", propuesta por Orto Galería en MECA, España 1559.



RB / Gi