Mercado de Arte Contemporáneo: nueva sede, curador rosarino y una previa que interpela

Tras la cancelación de la edición 2022, que derivó en una serie de manifestaciones de repudio, asambleas del sector de las artes visuales e incluso solicitudes de firmas pidiendo la renuncia del secretario de Cultura, Mariano Almada, una nueva edición de Mercado de Arte Contemporáneo comienza este jueves en Córdoba.

Organizada por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura, Faro, ProArte Córdoba, la UNC y la UPC, la feria, que contará con la curaduría del rosarino Roberto Echen, se hará en los pabellones celeste y violeta del Complejo Ferial y en una fecha que se adelanta al calendario tradicional (históricamente se realizaba después de la Feria del Libro, en septiembre).

Echen, quien se desempeña como director del Museo Castagnino de Rosario y es el creador y curador de MicroFeria de Arte Rosario, dialogó con PERFIL CÓRDOBA para señalar los aspectos más importantes de la curaduría: “Me pidieron que pensara en términos de que Córdoba está cumpliendo 450 años desde su fundación y eso me sirvió como disparador para el eje curatorial”, destaca.

En efecto, bajo la premisa ‘arte y ciudad’, Echen trabajó la idea de los vínculos que existen entre producción artística y ciudad o mercado de arte y ciudad. “Quería que el eje fuese lo suficientemente abierto para los jurados y para las galerías que aplicaran, porque cada una tiene su perfil y forzar ciertas propuestas no es lo más interesante, sobre todo para una feria. Por eso postulé la idea de que ciudad y arte nacen juntos”.

En cuanto al Programa Auditorio, los paneles tendrán que ver con la misma premisa. “Hemos pensado en paneles que indagan sobre la existencia de mercados locales, sobre si el mercado local es una ficción o una contradicción, porque cuando se habla de mercados se habla de algo que excede lo local, pero a la vez esa contradicción puede alimentar a cada lugar. También queremos pensar el nomadismo: ¿se puede hablar de nomadismo o de un flujo hacia el centro? Son preguntas que me interesa responder desde la postulación de los proyectos y desde los paneles”, señala.

En ese sentido, además de un eje curatorial general, Echen postuló distintas subzonas curatoriales para las 60 galerías participantes, que suman nueve en total y “que no agotan los atravesamientos conceptuales de las propuestas, ni cierran posibilidades de otras lecturas, sino que constituyen un relato”.

Por caso, bajo la categoría ‘La historia vigente’ se agrupan las galerías Marchiaro, MC Galería y LyV Gallery / Ciendías; en ‘Políticas de lo político’ se ubican Vía Margutta, Galería Júpiter, Satélite y Espacio Barraco, entre otras; en ‘Derivas de lo pictórico’ están Sasha D, Esaa, María Casado, Mite Galería y Delta Espacio, y en ‘Materialidades y Modos’, The White Lodge, Ruth Benzacar, María Wonda, Ankara y Co Art.

En cuanto al nuevo espacio, el curador destaca la importancia de la descentralización. “Sé que está un poco alejado del lugar que ocupaba anteriormente, que además es muy histórico y tradicional. Pero creo que es un espacio interesante porque está diseñado de un modo que puede sostener una feria en tanto tal y en el Cabildo había que armarlo todo. Además, creo que está bueno probar y ver qué ocurre. Descentralizar es interesante, yo apoyo ese tipo de propuestas, que cambian de locación y se salen del centro”, sostiene el curador.

La nueva edición de Mercado de Arte Contemporáneo contará además con una Zona Editada, un ámbito para conferencias (Programa Auditorio) y un terreno de Mediación con propuestas pedagógicas y de divulgación, para ampliar los públicos del arte.

Una previa que cuestiona. Mientras tanto, el 30 y 31 de mayo tendrá lugar en el Centro Cultural UNC (Duarte Quirós 107) el Foro Arte es Trabajo, organizado por las Cátedras de Seminario de Trabajo Final / Gestión y Posproducción Artística de Artes Visuales de la UNC, que busca abrir el debate sobre las prácticas en el campo de las artes visuales.

En ese marco, el 31 a las 17 se presentará 'Prisma Otoño 2023', una edición de la editorial de la Facultad de Artes (EdFA) que será la primera de la Serie Prisma y formará parte de la colección Artes y Crítica. Su objetivo es el análisis de las prácticas artístico culturales y la reflexión crítica sobre casos específicos.

En este primer número, el dossier abordará la cancelación de Mercado de Arte en noviembre del año pasado a través de una serie de textos que abordan el tema desde diferentes lentes, escalas y puntos de vista. “Desde la EdFA creemos que este conflicto se constituye como un síntoma de la precariedad y del vaciamiento de las políticas públicas en el espacio cultural y, específicamente, en el de las artes visuales. Nos interesa, entonces, recuperar el conflicto para reflexionar desde diversos puntos de vista teórico-analíticos sobre el actual estado de situación”, indican.

Y añaden: “Para ello, hemos invitado a un conjunto de colaboradoras que abordan el asunto desde diferentes perspectivas al considerar la cancelación de MAC como una especie de superficie reflectante, desde cuyo cuerpo emanan imágenes divergentes según la mirada de quien mira”.

La presentación estará a cargo de Marta Fuentes, Celina Hafford y Sofía Sartori; en tanto que los autores que escriben en este primer número son Leticia Obeid, Manuel Molina, María Gabriela Lugones, María Lucía Tamagnini, María Cecilia Díaz, Carla Barbero y Emilia Casiva.



La escena de las artes visuales en la actualidad

ROBERTO ECHEN. “El arte está vinculado a la ciudad. Pareciera que arte y espacio urbano tienen historias completamente imbricadas una n en la otra”.

“Es un momento complicado en el país para todo lo que tiene que ver con la compra y venta de arte, pero por otro lado el mapa nacional se está plagando de ferias”, asegura Roberto Echen.



En efecto, a Mercado de Arte se le suman las ferias ArteCO en Corrientes (que acaba de terminar), la Feria de Arte Contemporáneo de Santa Fe (16, 17 y 18 de junio) y la Microferia de Rosario (del 29 de junio al 1 de julio). “Hoy podemos celebrarlo porque antes sólo existía ArteBA, pero en algún momento me parece que va a ser contraproducente. Creo que hay que tener en cuenta que, o estas ferias tienen sus diferenciales para que puedan resultar atractivas para distintos espacios y para distintos públicos o van a empezar a tener problemas porque no se puede apuntar a los mismos compradores, no se le puede pedir que vayan a 10 ferias en tres meses”, advierte.



Con todo, este calendario ferial habla de la enorme producción artística en todo el país. “Los colectivos de artistas son muy fuertes. Y veo muy bien esto de no caer en ese embudo que es Capital Federal. Es hora de empezar a posicionarse desde otros lugares”, señala Echen.

Para visitar

- Jueves de 16 a 20, viernes y sábado de 13 a 20 y domingo de 13 a 19.

- Complejo Ferial Córdoba (Av. Cárcano S/N, Chateau Carreras).

- Entrada gratuita.