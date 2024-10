Apoderado del PJ: "No se puede juzgar la viabilidad de una lista por la envergadura de los candidatos"

La junta electoral del Partido Justicialista definió dejar fuera de la elección nacional las listas federales del espacio comandado por Ricardo Quintela. El apoderado nacional del partido declaró que, además de faltarle 14.000 respaldos, la lista del gobernador de La Rioja expone “vuelco de padrón y falta o diferencia de documentos”. “A nosotros no nos gusta discutir con los afiliados, pero tenemos que hacerlo”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Eduardo López Wesselhoefft es el apoderado nacional del Partido Justicialista.

¿La única vez que se hizo una interna partidaria fue con Menem-Cafiero o hubo otras?

No. La elección de Menem y Cafiero fue una elección interna para elegir candidato a presidente en 1989.

¿Para presidente del partido no hubo nunca?

Sí, hubo, pero hay cierta confusión. Las elecciones del partido son cada cuatro años, pero se confunde la idea de que no haya internas con que haya internas con una sola lista. La Ley de partidos políticos exige renovación, mandatos acotados, representación de minorías y la expresión de la voluntad de los afiliados.

¿Hubo otro caso en el que hubiera una interna con competencia de más de una lista?

Sí. Cuando Néstor Kirchner fue electo presidente se presentó otra lista de gente que había trabajado con Duhalde, pero no cumplió con los avales y no se oficializó. Cuando Alberto Fernández fue electo presidente también se presentó otra lista, con compañeros de Julio De Vido, que tampoco consiguió los avales. En estos casos hubo internas con una sola lista, que se proclamó.

¿Es correcto decir que en el PJ nunca hubo una elección con más de una lista?

Sí. El término correcto es “interna con competencia”. Esas listas que no consiguieron los avales lo judicializaron y la Cámara resolvió no oficializar las listas por falta de un cumplimiento básico, como la presentación de avales. Si bien son límites bajos, hay que cumplirlos para que no haya plétora de candidatos.

Ricardo Quintela fue a la Justicia para frenar la elección en el peronismo y que lo dejen competir contra Cristina Kirchner

¿No resulta conveniente que compitan igual aunque tengan una cantidad menor de avales?

Puede ser, pero no se puede admitir el no cumplimiento. Ha pasado desapercibido que un dirigente de San Miguel, que no vale la pena decir el nombre, registró su nombre y designó apoderados. Es probable que no haya seguido el proceso electoral, porque leyó el reglamento y vio que no llegaba a cumplir los requisitos, que no son muy exigentes, y tomó la decisión de no seguir participando. Si oficializamos una lista que no cumple con los requisitos, las exigencias parecerían formales y no sustanciales.

¿No hay diferencias entre aquel que en lugar de 70 mil firmar consigue 50 mil y aquel que no tiene ninguna envergadura? ¿No hay una cuestión de grado?

No se puede juzgar la viabilidad de la lista por la envergadura de los candidatos. A nosotros no nos gusta discutir con los afiliados, pero tenemos que hacerlo porque los requisitos no son exigentes y son razonables. Además, porque en el día de mañana vamos a tener muchos candidatos a presidente.

La lista Primero La Patria solicitó que mantuviéramos un criterio de amplitud, algo que nosotros hicimos. La lista del gobernador no solo tiene falta de avales, sino que también tiene volcado de padrones, documentación que no está o no responde y otras irregularidades. No es sólo el número de avales.

Debemos tener 100 o 150 nombres de personas que dicen que no han prestado su aval a la lista de Quintela. Ya hicimos un listado, lo vamos a presentar en el juzgado federal y vamos a hacer algún comentario sobre las irregularidades, además de los 14.000 avales que les faltan.

López Wesselhoefft afirmó que la lista del gobernador Ricardo Quintela presenta “otras irregularidades”, además de la falta de avales necesarios.

¿Qué otro tipo de irregularidades hay?

Tenemos un estadio que vamos a presentar en la justicia con un detalle de todas las planillas presentadas donde surgen las irregularidades como vuelco de padrón, falta de documentos y diferencia con los documentos. Por ejemplo, los equipos de jóvenes que nos ayudan trabajaron toda la noche de ayer haciendo un relevamiento de los propios avales.

¿Había votación cuando había una sola lista o el acto de votación se tornaba abstracto?

Sí, se vuelve abstracto. Antiguamente, en la provincia de Buenos Aires había que cumplir el requisito del 5% de los afiliados, y se hacía un acto para cumplir con ese 5%. Eso se derogó, y si hay una sola lista y sin objeciones, directamente se la proclama.

Uno podría decir que el Partido Justicialista nunca fue a las urnas a elegir a su presidente. Entiendo las preocupaciones logísticas si nunca se votó…

Nosotros recibimos 3.200 urnas del Estado.

Pero dicen que hacen falta 15.000...

No, porque los padrones se van a dividir, y faltan 1.600 urnas. Tenemos equipos técnicos encabezados por Marcos Schiavi, el director nacional electoral de la gestión de Fernández, y la directora de correos, Mariana Aballay. Ellos son los encargados del despliegue de urnas.

Aseguran que la candidatura de Cristina Fernández “demora el proceso de renovación del PJ"

Me refiero a que en el pasado no había urnas porque no se votaba...

No, porque antiguamente el Congreso elegía a los candidatos a presidente. Luego, para cambiar la imagen de la política, se estableció el voto directo de los afiliados.

Imagino las complicaciones logísticas, en especial en este momento de crisis económica, para realizar esa votación. Además, como los afiliados nunca fueron a votar, quizás vaya poca gente…

Nosotros calculamos que podría votar el 25 o 30% del padrón de 3.123.000 afiliados.

Trato de imaginarme las dificultades de los partidos más pequeños. Solamente el radicalismo lleva adelante este tipo de internas.

Los radicales son un ejemplo, pero tienen un sistema electoral distinto. Son menos, y al presidente del Comité Nacional lo eligen en un congreso. No tienen voto directo para elegir al presidente del Comité Nacional.

Ricardo Quintela: "Néstor era afectivamente otra cosa que Máximo y Cristina"

¿Le asigna alguna posibilidad a la expectativa del gobernador Quintela de que la jueza Servini decida llevar adelante la elección en marzo?

Todo lo resolverá la jueza. Personalmente me gustan las elecciones, y por eso soy un defensor de las PASO. Aunque no sea el momento, tenemos que votar por mandato constitucional. En este sentido, el Estado tiene que darnos los medios económicos para poder cumplir con esa demanda y hacer las elecciones. Si por un lado nos mandan a votar y por otro lado no pueden aportar las empresas extranjeras, ¿cómo hacemos la elección?

A mi me dijeron que no podíamos pedir plata porque nos iban a decir que la gente se está muriendo de hambre, entonces estamos usando el Fondo Partidario Permanente. Después veremos cómo subsistimos hasta el año que viene. Ese es el desbarajuste que existe entre la exigencia de elecciones y la falta de aportes del Estado.

