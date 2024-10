Ricardo Quintela: "Néstor era afectivamente otra cosa que Máximo y Cristina"

Tras la decisión de la junta electoral del Partido Justicialista de rechazar la lista encabezada por Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja anunció que judicializará la elección y criticó a Cristina y La Cámpora por “privatizar el partido”. “Yo creo que había improvisación, o que ellos no tenían previsto que hubieran dos listas”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Ricardo Quintela es gobernador de La Rioja desde 2019 y fue reelecto en 2023. Además, fue diputado provincial en 2017 y en 1993; intendente de la ciudad de La Rioja en 2003; diputado nacional en 1997; secretario de Asuntos de Interior en 1991 y subsecretario de la Juventud de la Provincia en 1986.

¿Cuál es su visión de cómo sigue esto?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Nosotros presentamos un recurso en contra de la Junta, y tienen la obligación de forma inmediata de enviar lo que pedimos a la jueza electoral. En 24 horas, la jueza electoral tomará la decisión correspondiente.

Osea que está contando las horas…

Exacto.

¿Conoce a la jueza Servini personalmente?

Sí.

¿Y qué opinión tiene?

Es la jueza que más experiencia tiene en el tema electoral.

La Junta Electoral del PJ rechazó la lista de Ricardo Quintela por falta de avales y el riojano irá a la Justicia: “Privatizaron el partido”

¿Qué expectativas tiene?

El objetivo es que tome la mejor decisión y evitar que se proscriba la posibilidad de que 200.000 ciudadanos afiliados al PJ se expresen y decidan quiénes serán los integrantes de la junta nacional.

Si Servini habilita una postergación de las elecciones, esto beneficiaría a todos, porque les daría más tiempo para preparar una elección que estaba muy justa con los días…

Sí. A mi juicio era imposible operativamente. No estaban determinados los lugares de elección, los veedores, los delegados, los presidentes de mesas ni quién iba a distribuir las mesas. El único habilitado es el Correo, y manifestó que no había tiempo material. Tampoco estaba garantizado qué fuerza iba a custodiar los comicios.

Yo creo que había improvisación, o que ellos no tenían previsto que hubieran dos listas. Están acostumbrados a una sola lista, que se decide entre cuatro paredes entre 15 personas por sobre los 3 millones de afiliados. Son los afiliados los que tienen que elegir a sus autoridades.

Andrés "Cuervo" Larroque criticó a Cristina Kirchner por la interna peronista: "Fortalece a Milei"

Al mismo tiempo, usted tampoco pensó que iba a haber otra lista porque esta incapacidad operativa estaba presente. ¿Todo esto es resultado de que Cristina Kirchner decidió postularse pocas semanas antes?

Efectivamente. Si hubiera manifestado esa voluntad antes, se hubiera convocado a un diálogo y seguramente nos hubiéramos puesto de acuerdo con los gobernadores, los representantes de los bloques y los dirigentes del Conurbano bonaerense, que son muy importantes.

Creo que se podría haber llegado a un acuerdo, que tendría que haber tenido el aval de los presidentes de los consejos provinciales. Eso es importante porque cuatro o cinco personas no podemos decidir por sobre 3 millones, ni sobre los representantes de esos habitantes.

Hemos salido a recorrer tomando la palabra de ella, con el bastón de mariscal, yendo a hablar con los compañeros y compañeras y no hablando mal de nadie. Eso es lo que hicimos nosotros. No hablamos mal de nadie y hablamos de lo que creemos que hay que hacer: modificar actitudes, comportamientos o métodos, cambiar la política gestual y abrazar a los compañeros.

Por lo menos se podrían haber puesto de acuerdo en posponer la fecha, ¿o cree que no quisieron posponer la fecha para que emergieran estas cuestiones y usted no pudiese competir?

No. Nosotros íbamos a competir de cualquier manera. Ellos siempre tuvieron la ilusión de que dijéramos que sí a la lista única, entonces no creyeron que pudiera haber una posición firme con respecto a la participación del afiliado. Nosotros defendemos la participación del afiliado.

Entonces no les parecía lógico acordar para posponer porque suponían que usted no se iba a presentar.

Si nosotros lo hubiésemos planteado así, hubiese sido tomado como síntoma de debilidad y de que queríamos posponer porque no estamos en condiciones de llevar adelante un proceso electoral, y sí estamos en condiciones.

¿Qué pasó con las personas que estaban en su lista y se fueron bajando? ¿Fueron presionados por el sector de Cristina Kirchner?

Sí, esa es la verdad aunque quieran dibujarla de otra manera. Hay compañeras, como María Emilia Soria, que actuó de buena fe. Me recibió, me entregó el aval y ya sabía que por compromiso y afecto iba a tomar la decisión de apoyarla a ella. Otros compañeros fueron objeto de presiones para que se pudieran bajar, como los dos últimos de Tierra del Fuego.

Lo importante es que hemos recorrido 10 provincias y queremos recorrer las otras 13. Para eso tengo pensado sacar una licencia para poder dedicarme a consolidar un peronismo unido, vigoroso, movilizado, convocado a la unidad para que los cuadros profesionales se puedan sentar a debatir un proyecto de país.

Eso es lo que hizo Carlos Menem en el 98, y le dio buenos resultados, porque la gente veía que había profesionales trabajando sobre un proyecto sólido. Luego no lo aplicó en plenitud, pero había de 3.000 a 4.000 profesionales trabajando para acercarle al Presidente un proyecto sólido y donde establece cuáles eran las empresas que no se podían privatizar.

¿Qué hacemos con Menem?

Si no pudieran llegar a una interna, ¿esto podría culminar en una división del peronismo?

Es una hipótesis que no tenemos definida todavía. Tendrían que suceder los hechos para que podamos decidir. Para mi es muy importante saber que siempre hemos trabajado para la unidad, pero es muy difícil conseguir la unidad en estas condiciones.

Tenemos que ser un poco más humildes y encontrar un mecanismo que represente el pensamiento de cada uno de los sectores. Nuestro peronismo es fuerte, y algo se logró, porque hoy el peronismo está vigente, vigoroso, se está discutiendo y está en la tapa de todos los medios. Por lo tanto, el objetivo se alcanzó, pero no en la medida que nosotros queríamos, porque queríamos que culmine con un proceso electoral. Pero está vigente, que es lo más importante.

El gobernador de La Rioja sostuvo que la lista de Cristina Kirchner no estaba preparada para competir porque los peronistas están acostumbrados a "la lista única que se decide en una oficina de la Capital Federal".

Alejandro Gomel: ¿Lo que usted ve es que Cristina no quiere que haya elecciones?

Creo que ellos no estaban preparados para competir porque todos los peronistas estamos acostumbrados a la lista única que se decide en una oficina de la Capital Federal. Yo creo fervientemente en los procesos internos, con reglas claras y donde prevalezca el debate. Eso es lo que tratamos de inculcarle a nuestros militantes.

AG: Algunos dicen que no quiere competir porque puede perder, y otros porque va a haber baja participación y no le serviría una victoria con pocos votos. ¿Cuál es su visión?

Puede ser que crean que no tenemos nada para perder y que nosotros tenemos mucho para perder, pero ese no es nuestro pensamiento. De todas maneras, sean 100, 200 o 300, nosotros creemos que va a haber una participación superior al 20%, lo que significa cerca de 600.000 afiliados. Eso es mucho más que 15 o 20.

Lo que es importante es la campaña y la capacidad de movilización que pueda tener cada uno. Yo no dudo de la capacidad de movilización que puedan tener ellos, pero tampoco dudo de la capacidad de los compañeros y compañeras que integran nuestra lista porque son militantes.

Axel Kicillof se ilusiona con tener en territorio bonaerense la nueva planta de GNL que planea desarrollar Techint

AG: En el medio de todo esto quedó Kicillof. ¿Qué le diría al gobernador?

Que se mantenga como hasta ahora, privilegiando los intereses de los bonaerenses. La complejidad de los problemas que tiene es muy importante como para desgastar energía en procesos internos.

Claudio Mardones: Este fin de semana, Maximo Kirchner dijo que es un “chamuyo” que usted diga que le robaron los avales y que duda de los argumentos de sus apoderados. ¿Qué le contesta?

Yo entiendo y respeto lo que dice, aunque tengo más experiencia que él en los procesos internos. De todas maneras, nosotros presentamos los 70.000 avales verificados y está el soporte informático. A diferencia de ellos, no nos permitieron ingresar al PJ, que lo tomaron como un comando propio. Nosotros entregamos las cosas y las hicieron desaparecer. De hecho, hay avales que le mostraron a la prensa que no son nuestros, son truchos.

También hay rumores de que los avales que ellos presentaron no son propios, sino que pertenecen a Sergio Massa. El problema es que no lo podemos verificar porque no tenemos acceso a sus avales, pero ellos sí tienen acceso a los nuestros.

CM: En el caso de que se confirmen estas irregularidades que está denunciando, ¿quién es responsable?

La junta electoral, pero eso es lo de menos. Lo más importante es la elección porque pueden faltar los papeles, pero lo importante es cuando los afiliados van a emitir su sufragio. No se puede proscribir a 200.000 afiliados de elegir a sus autoridades por más papeles que falten. No puedo explicarlo con precisión, pero creo que hay jurisprudencia sobre esto.

Lo más importante es que el afiliado se pueda expresar, y tienen que quedar de lado las trabas burocráticas para privilegiar la posibilidad de expresión del afiliado.

Ayer le hizo un homenaje a Néstor Kirchner. ¿Encuentra diferencias entre el expresidente y la expresidenta? ¿Hubiera sido distinta la situación con él?

Sí, totalmente, y no lo digo en tono despectivo. Son personalidades y comportamientos distintos. Néstor era cariñoso, era político, abrazaba y pedía que le marquen los errores. Él destruyó la categoría del jefe, y fue conductor. Néstor era otra cosa, y por eso hay colaboradores de él que no están de acuerdo con el método de La Cámpora.

La Cámpora es un espacio importante, pero el peronismo no es La Cámpora. La Cámpora es un espacio del peronismo, que tendrá más o menos fuerza que otros, pero no es todo.

TV FM