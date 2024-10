Córdoba en off: ¿Apoyo velado de Schiaretti y Llaryora a Quintela?

Al cabo de su recorrida por 48 horas por la provincia, el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela no tuvo encuentros personales con el exgobernador Juan Schiaretti ni con su sucesor, Martín Llaryora. “Nada previsto en las agendas de cada uno”, comentó un dirigente del cordobesismo con buena relación con los dos jefes de ese sector.

De todos modos, se puede decir que casi en secreto o sin hacerlo público, tanto Llaryora como Schiaretti posiblemente jueguen con Quintela, no para encolumnarse con el retador de Cristina Fernández de Kirchner, sino para provocarle algún daño político en toda la provincia de Córdoba. ¿Mandarán a votar a sus tropas al desafiante? Nadie responde nada en público, pero los punteros del PJ van a los bares y se despachan: “Si es para demorar el paso de Cristina, harán todo lo que esté a su alcance, sin perder las formas, claro”.

Salvo Bugliotti, Quintela no sumó demasiado

El gobernador riojano y candidato a presidente del Consejo Nacional Justicialista, Ricardo Quintela, estuvo dos días por Córdoba y sólo algunos dirigentes importantes como Carlos Caserio y Olga Riutort lo acompañaron.

“Lo apodan el Gitano, lo cual resulta curioso, pero se lo vio muy contento con algunos respaldos”, comentó un dirigente que lo acompañó en esta gira. El empresario Euclides Bugliotti le levantó el pulgar y el riojano lo celebró porque en su recorrida no tenía demasiado para mostrar. Vino con un equipo importante de colaboradores, tal como suelen hacer algunos funcionarios cada vez que salen de su terruño.

Su valor reside en que se atrevió a enfrentar a Cristina Fernández de Kichner, siendo casi un desconocido para la sociedad y para los peronistas, indicaron algunos observadores. Y agregaron: “Hoy en día y aunque parezca increíble, a CFK se le anima cualquiera”.

Ecos del paso de Macri por Córdoba

El desembarco a la capital cordobesa de Mauricio Macri a principio de la semana pasada para exponer su visión ante el círculo rojo local sigue dando que hablar entre la dirigencia amarilla. Según los alineamientos internos, se escuchan voces a favor, pero también críticas al líder del PRO.

Entre los dardos venenosos que se lanzaron, una voz amarilla fue al hueso al advertir que Macri “se hizo invitar por Manuel Tagle” al ciclo de coyuntura de la Bolsa de Comercio para “primerear” al presidente Javier Milei que desembarcará el miércoles para mostrarse junto al empresariado en la Fundación Mediterránea.

El interlocutor sostuvo además que Macri también sabía de la visita de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien se mostró junto al gobernador Martín Llaryora, el jueves pasado, en el marco del primer Consejo Federal de Seguridad en Eventos Deportivos que se realizó en el Centro Cívico. “Córdoba es mía y quiero dejar los titulares”, razonó un amarillo ante la jugada del ex jefe de Estado Por otro lado, un macrista entusiasta destacó los encuentros de su líder con intendentes y legisladores provinciales. “Fue clave para fortalecer el equipo”, dijo. “Mauricio les compartió su visión del Nuevo PRO, empoderándolos y creando una sinergia renovada entre nuestros líderes locales”, enfatizó la fuente.

Deloredista con apoyo PJ

En medio de la áspera tirantez que existe entre oficialistas y cambiemistas halcones, asoma un proyecto del deloredista Matías Gvozdenovich que podría tener vía verde del peronismo. Detrás está el voto campo. El jefe de la bancada UCR impulsa la sanción de una ley que prohíbe la promoción y venta de productos alimenticios que “no respeten el contenido nutricional previsto para la carne auténtica, original y natural”.

¿A qué apunta el proyecto del deloredista que empezará a ser tratado esta semana en comisión de la Legislatura? Se busca prohibir alimentos que contengan células de cultivo animal producidas de manera artificial en laboratorio. Ese es el punto clave de la cuestión. La iniciativa es vista con buenos ojos por las Sociedades Rurales, una de las canteras del voto campo que defiende tanto el PJ como la UCR. En el marco de la defensa de los “productos cárnicos auténticos”, el proyecto deloredista también objeta la venta de productos alimenticios reemplazantes de la leche “auténtica, original y natural de vacunos o de otros mamíferos”.

Juecismo apunta contra Llaryora

El jefe del bloque Frente Cívico buscará llevar a debate en la sesión del miércoles su pedido de informes por los $35 mil millones que comprometió el gobierno de Martín Llaryora para un programa de Naciones Unidas.

Desde la bancada opositora, se señaló que la espada juecista fogonea su planteo ante el Ejecutivo llaryorista en medio de la crítica por celebrar este acuerdo internacional para modernizar el Estado sin pasar por la Legislatura.

El valor total del proyecto “Córdoba Futura” asciende a la suma total de USD 35.000.000 ($34.107.500.000 a la cotización del dólar oficial de agosto de este año) en concepto de ejecución total para el periodo 2024-2027. Entre los gastos se destacan millonarias sumas en consultoras, viáticos y locaciones de servicios. Hay casi 3 mil millones de pesos en pasajes y 17 mil millones de pesos para la compra de tecnología. En cada una de las tres actividades que incluye el proyecto “hay rubros cuyos montos resultan más que llamativos por su exorbitancia por lo que es imprescindible saber con más precisión las razones de ello”, argumentó el juecista.

El furcio de Bullrich

La visita de la ministra Patricia Bullrich a Córdoba dejó varias aristas políticas para el análisis. En su discurso habló de su lucha contra las mafias en el fútbol y utilizó el ejemplo de la película ganadora del Oscar, “El Secreto de sus ojos”, para graficar cómo cientos de presos con pedidos de captura fueron detenidos en la puerta de los estadios de fútbol de todo el país.

Aunque la cita tuvo algunos furcios: “El otro día hablaba con Campanella y le digo: estuviste a punto de perder el Oscar por el final de la película, porque el final de la película no es real. El hincha de Racing, que era Ricardo Darín (sic), entra a la cancha sabiendo que tenía pedido de captura”. “Él me dijo que no se entiende que los prófugos en Argentina vayan a la cancha y yo le dije que se lo iba a comprobar. El final de esa película es lo que pasa en la Argentina”.

Algunos por lo bajo comentaron que si bien el ejemplo fue bueno para graficar la realidad nacional, no fue ni el final de la película, ni el actor de Racing era Darín, sino Guillermo Francella.