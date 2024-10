PJ en llamas: acusaciones cruzadas entre el kirchnerismo y Quintela por la lista suspendida

La disputa del peronismo escala y nadie parece tener la certeza de dónde terminará. Cuando Ricardo Quintela (La Rioja) se lanzó a recorrer el país, el peronismo de los gobernadores creyó que Cristina Kirchner nunca pediría ese lugar. Cuando lo hizo, no hubo tiempo para reaccionar. La elección quedó marcada para el 17 de noviembre pero no hubo operativo clamor como ella hubiera deseado. Sin embargo, el lugar más incómodo quedó para el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que esperaba enfrentar al kirchnerismo en el armado de listas del 2025, pero la jugada de Cristina adelantó la discusión.

Así las cosas, todo indicaba que habría elección. Pero el domingo la Junta Electoral del PJ sentenció a la lista de Quintela. Sin los avales necesarios, decidió dar de baja ese armado y solo la que tiene a la expresidenta como cabeza de lista quedó en pie, ante lo que su apoderado Daniel Llermanos consideró una "proscripción", el candidato a presidente del Partido Justicialista (PJ), ratificó su decisión de ir a la Justicia. Antes de llegar a la instancia judicial, sorprendió la visita del otro apoderado, Jorge "Negro" Yoma a la Casa Rosada.

“Esto va a terminar en la justicia, queremos elecciones”, planteó el gobernador de La Rioja en declaraciones Radio Rivadavia, y agregó: “Queremos que se expidan los afiliados del partido más importante de Sudamérica que necesita una alternativa y dos propuestas” En la misma línea, luego de que la Justicia Electoral del espacio rechazara su lista por presuntas irregularidades en la presentación, amplió: “Desaparecieron 14 mil avales de forma insólita. En el soporte informático está, una copia la tienen ellos, otra nosotros. Es un elemento que no nos permite participar de la elección, aunque menor, pero no faltan, al contrario”

“Pensaron que nosotros éramos más de lo mismo, que íbamos a bajar la lista y nosotros queríamos fortalecernos mutuamente con nuestros contrincantes y constituir un frente de resistencia con trabajadores, partidos políticos, movimientos sociales y jóvenes estudiantes”, insistió. Asimismo, subrayó: “Es fundamental que el peronismo pueda tener una elección tranquila, sin agravios, sin ofensas. Yo respeto mucho a Cristina Kirchner”. Según Quintela, recopiló más de 96 mil avales, por lo que apuntó contra la oposición kirchnerista al acusarlos de haber tomado las instalaciones del PJ. “Ellos tomaron el partido y no nos dejaron entrar. Nos recibieron la caja en la puerta del partido”, sostuvo entre risas nerviosas.

Según pudo saber PERFIL, el sector de Quintela pedirá a la Justicia una medida cautelar que frene el tiempo electoral del PJ y obligue al partido a convocar a una elección antes de marzo. "No podemos quedar judicializados sin elección a tiro de una intervención", sentenció uno de los armadores de Quintela a este medio. Del lado de Cristina, consideran que eso no sucederá: "El partido no está acéfalo. Tenemos todo para seguir funcionando normalmente", concluyeron.

