Mario Barletta: "La Convención Radical de seguro va a dar libertad de acción"

Luego de la ruptura del bloque radical en el Congreso, el ex presidente del Comité Nacional de la UCR, Mario Barletta, aseguró que el radicalismo “tiene con qué revertir la situación”: “No claudico en la lucha por la unidad”, enfatizó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Mario Barletta es diputado nacional por Santa Fe de la Unión Cívica Radical, electo en 2021 y con mandato hasta 2027. Previamente fue embajador argentino en Uruguay entre el año 2018 y 2019, presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical entre 2011 y 2013 e intendente de la ciudad de Santa Fe en el 2007.

Con toda su tradición y años de experiencia, me imagino que sintió una crisis existencial y cierto dolor en el corazón. ¿Cómo recibe la decisión de dejar el espacio legislativo de sus ahora ex compañeros del bloque?

Creo que es un sinsentido, va a contrapelo de lo que la gente nos pide y de lo que el país necesita. Pero bueno, no claudico en la lucha por la unidad, por varios motivos. Porque no adhiero a los presupuestos ni a las circunstancias que generaron este problema.

Es cierto que estamos en un momento en donde la política, y no solamente la política sino algunos de tus colegas también, han impuesto el tema del agravio o la ofensa para marcar diferencias. Y estas cosas traen consecuencias. Porque es muy difícil que el diálogo y la búsqueda de consenso se genere cuando hay este tipo de actitudes.

Cosas como estas ya han pasado y una fue muy cercana. ¿No fue lo mismo, en términos de debate, lo que pasó en el radicalismo cuando tuvo que decidir si iba junto con el PRO y con la Coalición Cívica en Juntos por el Cambio? Sí, pero se discutía, se debatía, había quienes militaban para un lado, quienes militaban para el otro, la organización funcionó y fuimos a la convención. Bueno, un poco subida de tono, sí, pero se tomó una decisión y todo el mundo la acató y se trabajó en ese sentido.

Pero ahí fueron oficialismo, ¿no?

No, no estábamos en el poder. Llegamos al poder a raíz de cómo se trató el tema. No es que estábamos en el poder, estaba el peronismo ahí.

Perdón que lo interrumpa, pero lo que quiero decir es que en el poder siempre es más fácil mantener la unidad porque hay intereses legítimos. Fíjese lo que le pasa al peronismo fuera del poder, como también se fractura, sino…

Pero nosotros estábamos fuera del poder.

Pero había muchas posibilidades de llegar al poder, hoy no hay ninguna posibilidad de llegar al poder como sí lo había en el año 2015. ¿No cree?

No sé si había tantas posibilidades, dependía un poco de la decisión del radicalismo, dependía de la decisión de la Coalición Cívica, solo ninguno llegaba, pero había que reunirse y demás. Supongamos que sí, que hay incentivos. Pero nada justifica la división por una diferencia en una organización centenaria y variopinta como el radicalismo. Porque entonces no hay ninguna forma de construir.

Yo fui presidente del partido y tuvimos muchísimas diferencias. Y veníamos de un sacudón porque habíamos salido terceros raspando el 10% en la elección presidencial. Y mirá que el radicalismo tenía problemas, nadie quería agarrar el cajón del muerto. Y a partir de ahí gobernó el kirchnerismo y me acuerdo de temas como la nacionalización de YPF, en donde había quienes estaban a favor y otros en contra

Te escucho hasta con el tono de Alfonsín, quien me cae muy simpático y le tengo un gran afecto. Me parece que otro momento así fue cuando Cobos se fue de radicalismo y nuevamente un presidente como Néstor Kirchner trató de cooptar una parte del partido. Lo mismo pasa ahora con otro presidente como Javier Milei, ¿no? ¿Cuánto es actor de esa división un líder divisionista?

Sí, esto pasa siempre también en política, uno trata de cooptar y en buena hora. Cuando yo era presidente del radicalismo siempre me mandaban desde distintas provincias que se peleaban, que hay que echarlo a fulano de tal por tal cosa. Y yo les contestaba que me manden cartas diciéndome que sumaron dos o tres radicales al partido, no que estamos echando gente.

Precisamente en tu análisis me das otro motivo de cuestionamiento a esta circunstancia: al radicalismo no le sobra nada, estamos lejísimos. Ahora con más razón, estando como estamos, ¿a quién se le puede ocurrir encima separarnos?

No echo la culpa a los que se fueron ni a los que se han quedado. Responsabilidades hay de todos, más, menos, algunos con más interés de un lado, otros de otro, personales, menos personales, etc. Sí creo que también las cosas estas pasan por el tema de los agravios, los insultos y también porque hay un problema en la organización llamada UCR.

La reorganización radical en un contexto adverso

Elizabeth Peger (EP): ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno en el cumplimiento de los acuerdos establecidos en la reunión del martes por la noche? Me refiero específicamente al compromiso de no asistir a la reunión de la mesa legislativa, que finalmente fue incumplido por el presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, y otros legisladores. ¿Cómo se pueden evitar rupturas y malentendidos si no se cumplen los acuerdos consensuados hacia adentro? ¿Qué medidas se pueden tomar para garantizar el cumplimiento de estos acuerdos y evitar dar una imagen de desunión hacia fuera?

Sí, yo estuve en esa reunión del martes, pero cada uno escucha lo que quiere escuchar. Entonces, al día siguiente, unos decían “dijimos que no se iba a ir”, pero otros, sostenían que “no, mirá que fulano dijo que sí, porque va el presidente”. Bueno, siempre pasan esas cosas, pero no quiero focalizarme tanto en uno.

Sí, tal vez es relevante. Algunos dicen que de Loredo fue a propósito para que esto se rompa, y los otros del otro lado dicen que al revés, que estaban esperando cualquier oportunidad. Pero creo que no vamos a resolver nada escarbando en quién tiene más o menos la culpa.

Lo que estaba diciendo es que hay un problema en la organización de la Unión Cívica Radical. No están o no estamos, si quiere incluirme, pero yo cargo la tinta un poquito más en aquellos que tienen responsabilidades en la organización y en la conducción.

EP: ¿Habla de Lousteau?

Hablo de varios, porque nunca en el radicalismo hay una sola persona. Bueno, a lo mejor Alfonsín que te podía alinear todo. Pero en general, en el radicalismo no hay una persona, está el que preside en Diputados, el que preside el Senado, el que preside el partido, los gobernadores, algunos referentes de espacios políticos que no necesariamente tienen un cargo,

¿Pero cuántos son de quienes estoy hablando? A veces son ocho o diez, pero tienen la responsabilidad permanente de reunirse y de dialogar, más allá del pensamiento que tengan. Tienen que dialogar y buscar consenso, porque para eso están. Es la función principalísima de un presidente del bloque o de un presidente del partido. Si están dispuestos a asumir esos cargos, no es para su propio beneficio o el de su sector. No, es al revés.

En ese cargo te olvidás de que sos santafesinos y vas a trabajar para los santafesinos, de que estás un poco más a la derecha y vas a trabajar para los que están un poco más a la izquierda. Ahí le juntás la cabeza a todos para ordenar. Eso, en el radicalismo (y yo lo venía diciendo bastante antes de que esto sucediera) no está pasando.

Rodrigo De Loredo, presidente del bloque radical, cosechó muchas críticas internas en los últimos meses.

Cada uno se cree que tiene la potestad de decidir, hacer y decir hacia afuera lo que quiera. Pero cuando hay un funcionamiento de la organización, estas cosas se controlan. Si alguien dice algo, se le tira la oreja. Si alguien se porta muy bien, se lo aplaude. Como todo, como una familia, como una empresa, como ustedes en su trabajo.

Entonces, esto es lo que tenemos que revertir. Y el radicalismo tiene con qué. Pero además tenemos una suerte. Las elecciones del próximo año no requieren que tengamos una línea recta, finita, en la que nos tenemos que parar y no corremos un milímetro.

Claudio Mardones (CM): Me gustaría saber más sobre el papel del diputado Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, en la disputa interna del radicalismo respecto a su relación con el gobierno nacional. ¿Cree que Cornejo puede ser una figura clave en la consolidación de una postura más fluida hacia el gobierno, o su posición tan crítica hacia Martín Lousteau lo alejará de esta negociación? ¿Cómo veo su influencia en la definición de la estrategia del partido en este momento?

Tenés tantos mendocinos para preguntarles y me lo preguntás a mí. incluso está Julio Cobos. Para no esquivarle al bulto, puede ser que Cornejo tenga una mirada un poco más cercana y conciliadora con el Gobierno, pero también pone los puntos sobre la íes, cuando hay cosas que no le gustan. y los gobernadores en general tienen que trabajar desde esa lógica.

A diferencia de los diputados, los gobernadores tienen responsabilidades de gestión y ahí las cosas se te complican. O sea, vos tenés que decidir y, a su vez, tenés que negociar con los gremios, con las otras fuerzas políticas, etc. Tomo como ejemplo la provincia de Santa Fe, en donde el radicalismo, por ir separado a una elección, nos ganó el peronismo.

Bueno, aprendimos, el radicalismo tiene que ir todo unido y se unieron todas las tribus radicales de la provincia de Santa Fe. Después unimos, nada más y nada menos, que los socialistas con el PRO. Hoy el gobernador es radical, la vicegobernadora es del PRO, la presidenta de la Cámara de Diputados es del socialismo. Somos como 10 partidos que estamos trabajando. No es solo por ganar, lo que pasa es que si no queres ganar la elección, no hagas política.

CM: ¿Cómo se va a resolver la situación dentro del bloque del radicalismo, específicamente con los 21 integrantes que siguen conducidos por Rodrigo de Loredo? ¿Cómo van a votar y resolver las discusiones con los cinco diputados que apoyaron el veto presidencial para la Ley de Movilidad Jubilatoria y la Ley de Financiamiento Universitario? ¿Cómo va a ser la convivencia desde su punto de vista?

A ver, primero una reverencia a la reflexión de los gobernadores. En general, me consta del gobernador Pullaro de Santa Fe que sí, habló. Pero no solamente con los que se fueron sino también con los que quedaron, porque no querían la división de la Cámara de Diputados.

¿A quién se le puede ocurrir que esté bueno? Y menos para un gobierno como el de la provincia de Santa Fe, en donde convivimos socialistas, radicales y 10 partidos más. Entonces, está clarísimo que para los gobernadores no va a impactar negativamente muy fuerte, porque acá se está trabajando bien, pero no es bueno. Es que es más difícil toda la tarea que los diputados hacemos en Buenos Aires, por ejemplo, ahora estamos discutiendo muy fuerte con el Gobierno el tema del calado entre Timbúes y Santa Fe..

De Loredo junto a Pullaro en Córdoba.

En relación a la segunda parte del análisis, lo primero que aclaro es que yo no claudiqué en la lucha por la unidad, soy una pieza pero que no me pongan en ningún lado. Segundo, creo que en todas las cuestiones que marcaste acerca de quiénes están o no cerca del Gobierno, son cuestiones naturales que siempre han pasado.

También casi nos matamos cuando algunos radicales tuvimos que votar en Diputados con Fernández para que no se produzca el default en la Argentina, porque los peronistas se habían dividido. Y otros nos decían “si ustedes votan con Fernández, nosotros vamos a pedir que el Comité de Ética del Partido los eche”.

Vuelvo a insistir, esto no es nuevo y no es lo más grave de la historia del radicalismo. Me parece una estupidez a partir de la situación en la que está precisamente el radicalismo. Lo que hay que dejarse es de embromar, y no digo una mala palabra porque la forma en que nos estamos tratando no ayuda tampoco.

Acá sí le echo un poquitito la culpa al Presidente, que debería bajar dos cambios, porque el agravio no le hace nada bien al país. Es que esas cosas se repiten, esas cosas se hacen habituales, ¿cuántos de sus colegas ahora dicen barbaridades en televisión o en la radio, por ejemplo?

Y todo esto no son cosas menores. Porque traen consecuencias. Cuando uno genera un agravio o un insulto, el otro que está del otro lado también te la responde. subiendo el tono. Y después se vuelve casi imposible reunirse para dialogar y para llegar a los consensos.

¿Quién los puede volver a unir? ¿Tendría que haber un nuevo presidente de un bloque que no sea De Loredo y tendría que no haber un nuevo presidente radical que no sea Lousteau? ¿Cómo se produce esa síntesis?

Ya me estás pidiendo futurología. Yo les agradezco, ya les he dicho bastante. Yo voy a seguir trabajando. No sé si pasará por ahí o por otro lado. Creo que, como decía antes, en esta mala situación tenemos una ventaja, que es que las próximas elecciones no requieren de una definición de un lado ni del otro.

Mirá, te adelanto el resultado de la Convención del Radicalismo: después de enardecidos y brutales discursos, la Convención Radical de seguro va a dar libertad de acción ¿Por qué? Porque cada provincia va a decidir por sí misma. Entonces no hay que tomar una decisión acá de grabarla en una piedra.

Pensá que Cornejo en Mendoza es una realidad, que no es la misma que la de Pullaro en Santa Fe. Y no hablo solo de provincias radicales. ¿Y cuáles son las circunstancias que tenemos que aprovechar? Dejemos que cada provincia, que además es lo que va a pasar, en función de la inteligencia que hay que poner, haga lo que mejor le parezca.

Tuit de Martín Lousteau recordando a Raúl Alfonsin.

Nosotros somos 33 diputados. ¿Saben cuántos ponemos en juego? 25 diputados. Queda el radicalismo con un bloque de 8 o 9, más los que logremos sumar, claro está. Pero como están las cosas no parece que, en principio, nos vaya a ir bien. Es que están los de enfrente, quienes están generando una grieta porque les conviene políticamente.

Tanto Milei como Cristina quieren quedarse en la grieta para que la gente se decida por uno u otro. Y nosotros, bien gracias. Entonces, no podemos estar haciendo lo que estamos haciendo. Tenemos que trabajar con inteligencia, apoyando a tal provincia porque necesita tal o cual cosa. Y seguramente va a haber distintos frentes en cada provincia porque de esa manera ganamos 5 distritos.

Ahora, si después del 25 hay dos posturas políticas podemos ir a internas, se chocarán los planetas o nos pondremos de acuerdo, qué sé yo. Pero eso es después del 25. Entonces, lo que yo les trato de decir a todos y a cada uno, es que se dejen de embromar, militen y dejen de pelearse entre ustedes, porque pierden a los dos.

Hay gente que piensa que quizás el calendario electoral se adelante y el objetivo no sea 2027, sino cómo quedar posicionado en una hipótesis de que al Gobierno no le vaya muy bien en el 2025 y suceda algún tipo de adelantamiento electoral. Quizás lo que se está discutiendo de los dos lados es un 2027 adelantado. ¿Cómo ve eso?

En política todo puede pasar. Uno tiene que tener la cabeza en tratar de ver cómo hace con lo que, al menos hasta ahora, está escrito que va a pasar, que son las de 2025.Pero bastante problema tenemos con lo que pasa, como para que encima empecemos a imaginar escenarios, ahí nos volvemos locos.

Es cierto que en el intermedio de las elecciones influye la cuestión nacional, más allá de que las provincias están especulando con separar las elecciones en un lado o en el otro. Pero ese es el escenario de análisis hoy: elecciones en el 25, donde cada provincia va a definir y va a decidir el rumbo. Algunos tendrán en su lista de diputados, a algunos de La Libertad Avanza y otros tendrán a gente del peronismo,

Nosotros en Santa Fe, ¿sabés el lío que va a ser armar la lista? Tenemos al gobernador radical, la vicegobernadora del PRO, la presidenta del socialismo y con mayoría en Diputados. Y vamos a dejar dos bancas radicales ahora en diciembre del próximo año, y para sacar una nos vamos a tener que mover bastante.

