Pablo Juliano: "Algunos prefirieron caer en la ingenuidad política de prestarse a las fotos en la Casa Rosada"

Esta semana, 12 diputados de la Unión Cívica Radical que integraban el bloque presidido por Rodrigo De Loredo confirmaron la creación de la nueva bancada “Democracia Para Siempre”. Pablo Juliano declaró que el bloque radical tenía un rol clave en la Cámara baja, pero que los choques dentro del partido evitaron que se pudieran obtener resultados sobre temas centrales como como la movilidad jubilatoria y el presupuesto universitario. En esa línea, indicó que el nuevo espacio buscará “salir de los laberintos de las discusiones internas”. “Cada iniciativa de este año que el Presidente terminó vetando, fue del radicalismo”, observó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190)

Pablo Juliano es presidente del bloque Democracia Para Siempre de la Cámara de Diputados. Fue presidente de la Juventud Radical, subdirector general de la Gestión Legislativa de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires y director en representación del Estado provincial en el directorio de IOMA.

¿Cómo sigue esto? ¿Cómo se llega a 2025?

Lo que estamos diciendo es que lejos de hacer una oda a la ruptura de algo que ya estaba roto, esto significa la creación de un espacio nuevo que busca salir de esos laberintos de las discusiones internas de los partidos.

Lo que pasó es que se fue dando un proceso en dónde se fueron lastimando los posicionamientos sobre los temas. La raíz de cualquier conversación política está anclada en la confianza y en la credibilidad, y esa confianza y credibilidad se vieron dañadas.

Ni siquiera hemos llegado al capítulo de decidir si el rol que hay que tener es opositor o de construcción de alternativa, como nos gusta llamarlo. A diferencia de eso, se optó por mirar para el costado y por no construir liderazgos nítidos. Algunos prefirieron caer en la ingenuidad política de prestarse a las fotos en la Casa Rosada o en celebrar un veto en la Quinta de Olivos.

Esa acumulación de situaciones nos impide defender los temas, ponerlos sobre la mesa y obtener resultados. Si no construimos una alternativa, volvemos a ser responsables de extorsionar a la gente. Si no, los niveles discursivos de violencia del presidente Milei y los niveles de avasallamiento a la prensa, a las instituciones, a la democracia y a la justicia caen en manos de un rol opositor de los autores de uno de los fracasos más grandes que tuvo la Argentina, que fue el kirchnerismo y nos trajo hasta Milei.

El radicalismo tenía un rol central desde su bloque y le tendría que haber dicho con sinceridad a la sociedad argentina cada vez que se reunió el quórum, fue en instancias del radicalismo, y que cada iniciativa de este año que el Presidente terminó vetando, fue del radicalismo. Hablo de la movilidad jubilatoria y del presupuesto universitario, entonces el rol del radicalismo era clave.

Acá había una falta total de consideración para con el radicalismo en pavor de la especulación del 2025. Coincido con el diputado Mario Barletta en que en la Convención Nacional se va a dar libertad de acción para que cada provincia haga lo que quiera. El año que viene teníamos la posibilidad de que cada provincia construya una alternativa distinta.

Hasta diciembre del año, los bloques tenían partidos, y trabajamos para poder unificarlos. pero me parece que no hubo la madurez suficiente de mencionar que el liderazgo de esa bancada requeriría de la capacidad de que cada uno pudiera desplegar las representaciones, y no morir solamente en fotos que se disimulan de institucionales. No hay diálogo institucional del Presupuesto en la Casa Rosada.

Más allá de que en las elecciones de medio término cada uno pueda tener una estrategia local, hay un 2027 por delante. ¿Cómo sigue esto? ¿Facundo Manes tendría que ser el candidato a presidente del radicalismo?

El futuro es uno más inmediato que nos saque de esa neuralgia y esa ansiedad de tener que definir el mediano plazo, pero que no podemos eludir. Lo cierto es que hay que terminar el 2024 y tenemos el desafío parlamentario de sacar a la Argentina de la prórroga de presupuestos que nada dicen.

“Facundo viene recorriendo el camino de las ideas, y no el del ritualismo político o el de los cargos”, destacó el diputado nacional.

Este nuevo bloque surge de la discusión de temas que son centrales, y es la diferencia en los temas lo que nos llevó a esta situación, y no un juego de equilibrio partidario. El juego de equilibrio partidario sólo les importa a los políticos.

En mi caso, acompaño a Facundo Manes, pero no se está pensando en los andamiajes de un partido. Lo que hace falta es convocar de manera masiva y analizar los temas. Facundo viene recorriendo temas que a nadie de la política pareciera importarle, como la ludopatía, que preocupa a madres, padres, a los que estamos en los barrios y a la Iglesia. También habla de inteligencia artificial y de un modelo de Estado.

Facundo viene recorriendo el camino de las ideas, y no el del ritualismo político o el de los cargos. Esto no se da por una puja interna, sino porque la política tiene que recuperar un diálogo claro. Si a la mañana decimos que defendemos a los jubilados, a la tarde los tenemos que seguir defendiendo y no los podemos tirar por la ventana.

Alejandro Gomel: ¿Qué posición van a tener respecto de la privatización de Aerolíneas Argentinas y a la política de privatizaciones en general?

Ese es el otro tema que vamos a definir en conjunto entre el lunes y el martes. Lo que puedo adelantar es que hay un nivel de confusión en la política con respecto a Aerolíneas Argentinas.

Guillermo Dietrich, el último ministro de Transporte del gobierno de Juntos por el Cambio, escribió una nota en donde se pregunta quién compra en esa privatización y si el Gobierno está dando toda la información para poder asumir una posición clara. ¿Acaso el proyecto que está pensando el Gobierno se parece, por ejemplo, al ejemplo del ministro Terragno en el 89? ¿Es el desguace por el desguace mismo? Faltan muchos elementos arriba de la mesa y a veces nos llevan a las patadas en esas conversaciones.

Esta conversación entraña la dinámica del ejercicio de la oposición: la oposición no pone palos en la rueda. Acá se mezcla oposición con intento de golpe institucional y falta de predisposición en la gobernabilidad. La oposición se pregunta este tipo de situaciones, repregunta, y tiene la obligación de mostrarle a la sociedad qué es lo que en realidad entraña en la decisión del Gobierno.

