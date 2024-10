Doce diputados nacionales del radicalismo abandonaron el bloque para armar una bancada propia, disconformes con la cercanía de la dirigencia con el Gobierno nacional y luego de que fracasara la mesa de diálogo interno. De esta manera, se debilita el bloque presidido por Rodrigo de Loredo, que contaba con 33 integrantes y que se reducirá a 21.

Si bien los tironeos existen desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la convivencia se deterioró a un punto insostenible luego de que el sector de De Loredo se negara a expulsar a los cinco diputados radicales que apoyaron al Gobierno para que se mantuviera el veto a las leyes de movilidad previsional y financiamiento universitario.

Los doce diputados, que se niegan a hablar de una ruptura y anuncian la creación del bloque del "verdadero radicalismo", son Facundo Manes, Pablo Juliano, Manuel Aguirre, Fernando Carbajal, Marcela Antola, Carla Carrizo, Marcela Coli, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti, Juan Carlos Polini, Melina Giorgi y Danya Tavela.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Una delegación del bloque de la UCR encabezada por Rodrigo de Loredo participó hoy por primera vez de la mesa de coordinación parlamentaria en la Casa Rosada, junto a representantes de La Libertad Avanza (incluyendo a Santiago Caputo y a Federico Sturzenegger), el PRO y el MID, para discutir el Presupuesto.

La foto de la reunión de los "radicales con peluca" fue recibida como una nueva declaración de crisis interna en el partido que pendulaba entre la oposición y la alianza, tras la frágil mesa de diálogo que habían pactado anoche. Además, ñas declaraciones de Campero en un programa televisivo, con gestos elocuentes de afecto hacia el Gobierno, recalentaron los ánimos.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof se reencontraron en un acto de Abuelas de Plaza de Mayo

Todavía se estaba discutiendo quiénes iban a encabezar las autoridades de la flamante bancada. De los diputados que estaban en duda solamente la jujeña Natalia Sarapura, que responde al exgobernador Gerardo Morales, permaneció en el bloque de la UCR original.

"Hoy De Loredo, que tenía posiciones de equilibrio, se puso la peluca y marcó a la Casa Rosada", se quejó Carbajal en declaraciones televisivas. "Nosotros no estamos dispuestos a regalarle el bloque de la UCR al gobierno", agregó el formoseño. En tanto, aventuró que más diputados de la UCR, que por ahora se sostienen en el bloque original, podrían en el corto plazo recalar en la nueva bancada.

Ferraro, lapidario contra De Loredo por su acercamiento a Milei: "Es hora que termines con el transfuguismo"

El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, embistió este mismo miércoles contra Rodrigo de Loredo, a quien le pidió que termine "con la farsa, el transfuguismo, el circo y la mentira política", luego de que el radical promocionara un supuesto acuerdo con el Gobierno para sostener el financiamiento de la educación en el proyecto de Presupuesto 2025.

"Logramos asegurar que el financiamiento para la educación, la ciencia y la técnica no se suspenda el próximo año. La Ley de Financiamiento Educativo garantiza un 6% del PBI para educación (Art. 9), y la Ley de Ciencia y Técnica establece un 1% para investigación e innovación (Arts. 5-7). Seguimos defendiendo el futuro de nuestra educación y el desarrollo científico del país!", celebró De Loredo en su cuenta de X.

"Rodrigo, es hora de que termines con la farsa, el transfuguismo, el circo y la mentira política. No engañen a la sociedad para justificar sus actos de cinismo, que distorsionan la representación política que los ciudadanos nos confiaron", expresó Ferraro. Según dijo, el supuesto "acuerdo para no suspender las metas de inversión no tiene ninguna consecuencia real ni material" dado que "son metas que se incumplen desde la sanción de la ley, que solo se respetó en 2015".

La reunión del bloque radical con el oficialismo

"Por si no lo sabías, el presupuesto del próximo año no será la excepción", arremetió Ferraro. Además comentó que, según el Observatorio de Argentinos por la Educación, las partidas nacionales serán del 0,88% del PBI, por debajo de lo invertido en 2024 (0,91%) y en 2023 (1,48%). "Será el presupuesto en educación más bajo en relación al PBI desde 2013", acotó el diputado opositor.

En ese sentido, afirmó que "no se trata de ir a la Casa Rosada, pisoteando los principios republicanos de división de poderes, para modificar dos artículos". "Se trata de liderar desde la posición y la convicción", aseguró y agregó que "hoy la sociedad nos exige coraje: rechazar en comisión y en el recinto las afrentas del presidente y su Gobierno contra la identidad y los sueños de las clases trabajadoras y medias de la Argentina".

Cancillería llamó "Falklands" a las Islas Malvinas en un comunicado: Mondino dijo que "van a despedir al responsable"

"Esta visita es solo una foto", dijo sobre el encuentro en la Casa Rosada al que De Loredo asistió con sus pares Soledad Carrizo, Roxsna Reyes, Roberto Sanchez, Lisandro Nieri y Luis Picat. "Pareciera que adoptaste la peluca como accesorio para la supervivencia o conveniencia política. La única manera de asegurar el financiamiento y defender la educación es discutiendo cada partida y crédito asignado en un presupuesto del gobierno que recorta salarios, becas e infraestructura educativa en todos los niveles", reflexionó.

Por último, Ferraro invitó a De Loredo a participar de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda prevista para este jueves a las 10, en la que hará su presentación el secretario de Educación, Carlos Torrondel, para exponer sobre el presupuesto educativo. "Te invito a que asistas, y juntos exijamos respuestas sobre qué políticas educativas son prioritarias, qué partidas van a modificar, cuánto van a incrementarlas y cómo se van a financiar. Que no quede solo en una foto", finalizó.

ML / Gi