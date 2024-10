Eduardo Reina: “Si el radicalismo no soluciona su problema ideológico, no va a subsistir”

Las últimas elecciones en la Unión Cívica Radical significó la separación definitiva entre varios de los representantes del partido y se plantea la posibilidad de que la coalición pueda no subsistir en el tiempo. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se contactó con el analista político, Eduardo Reina.

“El radicalismo es tan conflictivo que viene desde 1896 tratando de buscar un camino que no encuentra”, comentó Eduardo Reina. “Esto viene históricamente, el radicalismo siempre estuvo con diferencias estructurales ideológicas”, agregó.

Casta radical

Posteriormente, Reina planteó: “La coordinadora radical hoy no ha muerto, está detrás de todos los personajes y eso es lo que le está haciendo muy mal al radicalismo, porque no deja que los jóvenes crezcan, no deja que haya nuevos dirigentes y solo se manejan por amiguismos”. Luego, manifestó que, “lo único que están buscando es su negocio y mantener la casta radical, que sería que se junten los perdedores, es decir, Rodríguez Larreta, Manes o Lousteau”.

“Hay un grupo de radicales que están buscando aliarse con descendientes del peronismo, Rodríguez Larreta, se hablaba de Manzur en su momento, nadie con convicciones, indudablemente están buscando poder”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Hoy el radicalismo tiene un gran problema ideológico serio”.

El Gobierno está a la espera de que el PRO y el radicalismo se disuelvan

Por otro lado, el analista político señaló: “Si el radicalismo no soluciona su problema ideológico, que es hacía dónde van y con qué objetivo, más allá de la gente, no va a subsistir”. A su vez, remarcó que, “si el radicalismo no se replantea, la idea de volver es una utopía y, a todo esto, el Gobierno se está frotando las manos porque está viendo que el radicalismo está desmembrado y el PRO también”.

Para finalizar, Reina expresó: “El oficialismo tiene incapacidad de poder formar porque no es fácil armar una estructura partidaria, se puede ganar de forma disruptiva como hizo Milei pero después ordenarla es mucho más complejo”.