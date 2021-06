Agazapados, aguardan en el FdT la decisión de Cristina

Es una regla no escrita pero una de las que más se conoce en el peronismo: ningún dirigente o espacio interno se puede adjudicar lugares en una boleta hasta el último día del cierre de listas, cuando los candidatos deben firmar la aceptación del cargo. Incluso, sobran las anécdotas de políticos que pusieron su sello pero cuando la nómina llegó al juzgado electoral para formalizar las postulaciones, ya no estaba allí. Esta vez no será la excepción y a esto se suma otro condimento: la boleta de los legisladores nacionales por Capital Federal y la provincia de Buenos Aires se cerrarán en las oficinas del Instituto Patria bajo la dirección de Cristina Kirchner que el 24 de julio estará representada por su hijo Máximo.

La única certeza es que el Frente de Todos volverá a mostrarse unido. Sobran los dirigentes que quieren ser candidatos pero no pueden hacer mucho más que girar sus nombres por los medios. Ninguno se anima a lanzarse formalmente ni a decir que está dispuesto a encabezar la boleta. Todos lo saben: quien terminará definiendo los principales lugares será la Vicepresidenta.

Este escenario se da, sobre todo, en el terreno bonaerense en donde el kirchnerismo es el principal socio accionario de la alianza que también integra el Presidente, Alberto Fernández; el Frente Renovador de Sergio Massa; pero también intendentes, sindicalistas y movimientos sociales que al momento de armar las listas pelean por distintos lugares.

Cuando aparecen algunos nombres, el entorno más íntimo de Cristina Kirchner los desactiva. “Hay un show de candidatos que giran por los medios que es eso: show”, dicen. Y con un poco de sarcasmo agregan: “Mi consejo es que ningún sector levante gente por los medios”.

Por estas horas en las que la oposición ya muestra distintos candidatos, los principales referentes de la alianza que Gobierna apenas suman cuántas bancas renuevan y piensan en cuántos lugares podrá exigir al momento de la negociación final.

En el cierre de listas de 2019, Alberto Fernández se mantuvo alejado del armado de la boleta de diputados por la provincia de Buenos Aires pero esta vez ya avisó que quiere tener representantes. Su objetivo es colar entre cuatro y seis nombres, quizás porque siente que el Congreso le es totalmente ajeno. Pero el Presidente deberá sortear los límites propios: dirigente del Partido Justicialista porteño, nunca tuvo armado en el territorio en donde se libra la principal pelea y los pocos dirigentes con los que cuenta forman parte de su gabinete. Habrá que esperar para saber si está dispuesto a una renovación de la gestión y enviar a sus dirigentes al Congreso.

El Presidente definió roles de campaña y pidió que sus ministros “dejen de calentar y salgan a la cancha a defender la gestión”. Los funcionarios que estarán al frente de la pelea electoral serán Santiago Cafiero (jefe de campaña), Eduardo “Wado” De Pedro y Gabriel Katopodis (en el territorio). Los tres forman parte de “la mesa de los lunes” que se lleva a cabo todas las semanas en La Plata con el gobernador, Axel Kicillof de anfitrión y en la que también participan Sergio Massa y Máximo Kirchner.

Allí es donde se define la estrategia aunque aún no hablen de candidaturas. Pero todos los comensales saben que quien también termina de definir hacia dónde apuntará la campaña oficial es Cristina Kirchner. Con su última reaparición del lunes, la Vicepresidenta hizo que este encuentro quede suspendido para que todos se muevan a su ritmo y declaraciones.

¿Y hacia dónde irá? “Cristina no tiene agregados ni intérpretes, no intenten saber más de lo que ella dice cuando habla”, explica un hombre de su máxima confianza. Son pocas o casi ninguna las voces autorizadas para hablar en su nombre. Aunque la Vicepresidenta dialoga con distintos dirigentes en su oficina del Senado o en su casa, ninguno de los que la visita puede oficiar de vocero. Sólo Máximo Kirchner, Axel Kicillof y, a veces, Eduardo “Wado” De Pedro, son los dirigentes que pueden cumplir ese rol pero son, precisamente, los que más silencio hacen cuando alguien quiere llegar a los pensamientos de “la jefa”.

Hay un pacto implícito: Fernández hará campaña en el interior del país en donde se siente cómodo en su rol de mediador con los gobernadores y Kirchner concentrará la atención en suelo bonaerense.

En el último cierre de candidaturas, los dirigentes de La Cámpora fueron los grandes ganadores. Los jóvenes kirchneristas también apuntaron a la legislatura bonaerense a donde volverán a mirar. También el Frente Renovador logró conservar su fuerza. Los intendentes y movimientos sociales tuvieron algunos representantes pero después compensaron espacios con lugares en el Gobierno. Aunque habrá heridos, los dirigentes del Frente de Todos volverán a jugar esta elección unidos. La pelea interna se trasladará a 2023, falta para saber si para entonces una vez más será CFK la que hará los movimientos finales.