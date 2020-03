Alberto, entre la cuarentena y la advertencia por despidos

por Rosario Ayerdi

“A la economía no la vamos a salvar por levantar una semana antes la cuarentena y yo no me voy a arriesgar a mandarme cagadas con la salud de la gente”, repite Alberto Fernández por estas horas. Ayer no solo avanzó en los preparativos de la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio, sino también repasó la situación de los trabajadores de distintas áreas y rechazó la posibilidad de que las empresas comiencen a despedir empleados.

Fernández enumeró ante sus funcionarios los beneficios con los que cuentan las empresas. Mencionó el Programa de Recuperación Productiva, que es una suma fija mensual remunerativa de hasta un Salario Mínimo, Vital y Móvil para empresas en crisis y los créditos al 25% para pagar los sueldos. “Muchos de los empresarios van a querer poner excusas y no las tienen”, dijo el Presidente, que encomendó a distintos funcionarios conocer la realidad de cada una de las empresas. El sábado también repasó nuevas medidas para atender las pymes.

En el Gobierno están tranquilos con el anuncio de la extensión de la cuarentena hasta el 12 de abril. “Es una semana tranquila en la que va a haber plata en la calle por el pago de sueldos, jubilaciones, planes y bonos. La gente debería acatarla sin conflictos”, evalúa un funcionario.

“Alberto está muy metido en la economía pero en la economía de la gente. Está ocupado hasta en ver cómo solucionar la logística para llegar a los sectores más bajos”, dice uno de los hombres más cercanos. Fernández evaluó ayer la posibilidad de llegar a quienes aún no llegaron por estar totalmente fuera del sistema financiero. Una posibilidad es hacerlo a través de las oficinas del correo de las zonas más vulnerables.

Alberto no tiene dudas, la prolongación del aislamiento hasta el 12 de abril por cuestiones sanitarias es hoy más importante que poner en marcha la economía. “No cambia mucho la crisis que vamos a tener si la levantamos ahora a levantarla en unos días”, insiste. Este domingo volverá a recibir a expertos de la salud y miembros de distintas sociedades científicas para terminar de escuchar las recomendaciones. El primer decreto que deberá prorrogar rige hasta el 31 de marzo a la medianoche.

Les hace marca personal a distintos gobernadores pero, sobre todo, está en constante comunicación con los intendentes. “Si vos tenés a los 24 tipos activos y todo el día hablando con las organizaciones sociales, curas y policía, no tiene que ocurrir ningún estallido social”, repiten en Olivos. Elogian el accionar de los intendentes del Conurbano en las últimas semanas sin distinción de color político y, por el contrario, también elogian las tareas de los jefes distritales de Juntos por el Cambio. Ayer, el Presidente recibió a representantes del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, con quienes conversó sobre la situación en los barrios carenciados.

Fernández también controló junto al ministro de Salud, Ginés González García, el cronograma de vacunación contra la gripe. La entrega de 1.200.000 dosis de la vacuna se adelantó diez días y pidió que todos los adultos mayores puedan recibirla.