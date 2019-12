Alberto Fernández anuncia un Gabinete en el que niega una gran influencia de Cristina Kirchner

El presidente electo Alberto Fernández develará este viernes, 6 de diciembre, los nombres de los ministros que conformarán su Gabinete desde el próximo 10 de diciembre. El propio dirigente lo manifestó el pasado martes, aclarando que su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, "no lo llenó de nombres propios". "Van a ver que Cristina no lo llenó de nombres propios", aclaró.

No obstante, Fernández aseguró que, aunque escuchó "a todos" la decisión definitiva sobre quiénes integrarán el futuro Gabinete la tomó él, aclaró. "Esto es el Frente de Todos y busco que todos estén representados, pero los que estén (en el Gobierno) es gente que (...) goza de mi confianza y de mi respeto intelectual", indicó a La Nación. El Frente de Todos había dicho que será "un Gabinete con dirigentes jóvenes, muchas mujeres y disruptivo".

El hecho de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fuera la "número dos" suscitó desde el principio la duda de que Fernández fuera un "títere" de su vicepresidenta, si bien ya aseguró en reiteradas ocasiones durante la campaña electoral que quien gobernará el país será el. "Cristina influyó lo mismo que cualquier persona de la que valoro su opinión", agregó. "Cuando vean los nombres, van a ver que Cristina no llenó de nombres propios el Gabinete".

"(El líder del Frente Renovador) Sergio (Massa) también participó del Gabinete y también lo escucho. Soy consciente de que somos un frente. Lo que busco es que todos estén representados. Los que estén allí, más allá de dónde vienen, gozan de mi confianza y mi respeto intelectual", añadió.

En su gabinete habrá "mucha representación del interior del país", anticipó el mandatario electo. "Somos un frente, no somos una cooperativa. No es que todos tienen que tener un lugar, después el presidente va resolviendo de acuerdo a lo que el cree que es lo mejor. He escuchado a todos y he resuelto yo", explicó.

Estos son los miembros del gabinete ya confirmados:

El dirigente del Frente Renovador Felipe Solá, quien fue gobernador de la provincia de Buenos Aires de 2002 a 2007, será el ministro de Relaciones Exteriores del próximo Gobierno. Solá se presenta como uno de los integrantes del gabinete con mayor historial político: fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca en el primer gobierno de Carlos Menem, diputado en 1991 y restituido en esa Secretaría en 1993.

En 1999 Solá fue elegido vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, pero tres años después, al ser el entonces gobernador, Carlos Ruckauf, convocado para ser canciller, sustituyó a este en el cargo, que logró retener en las elecciones de 2003. En 2007 volvió a ser electo diputado, cargo que volvió a ocupar en 2017.

Pese a que dijo en el pasado que no contaría con exfuncionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina, Fernández ya confirmó a Ginés González García como Ministro de Salud, que había ocupado ese cargo desde el 2 de enero de 2002, durante la gestión de Eduardo Duhalde tras la crisis de 2001, hasta la finalización del mandato de Néstor Kirchner, el 9 de diciembre de 2007.

Fernández que "hizo lo posible" para no tener que contar con González García, pero, dijo, el país "ha vuelto a enfermar de sarampión, de varicela y tuberculosis". "Son millones de argentinos que no tienen tiempo. No hay tiempo para aprender, Ginés. Ven y hazte cargo que tú todo lo sabes", expresó Fernández en un acto celebrado en la Facultad de Medicina.

Horas antes, Fernández había oficializado la designación de Rossi como ministro de Defensa durante una reunión con los diputados del Frente de Todos, en donde también nombró a Máximo Kirchner como nuevo líder de la coalición en la Cámara de los Diputados de Argentina. "Tenemos 2 desafíos. Primero, confirmar la conducción civil de la Defensa y que quien decide es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas que es el presidente. Segundo, el reequipamiento de las FFAA con la reactivación de la industria de defensa, que además genera mucho trabajo", dijo Rossi tras su elección.

Otro de los confirmados es Mario Meoni, ex intendente de Junín, quien se quedó con el estratégico puesto en la cartera de Transporte y sumó un lugar en el Gabinete para los

dirigentes cercanos a Massa. Su elección se dio después de que el líder de Camioneros, Hugo Moyano, le pidiera por Guillermo López de Punta para ese cargo, Fernández

se decidió por Meoni, socio histórico del titular del Frente Renovador.

Otro de los "seguros" ratificado fue el diputado nacional Eduardo "Wado" De Pedro como ministro del Interior, un cargo estratégico en el que tendrá relación con todos los gobernadores. En la lista de los "posibles" están también Santiago Cafiero (Jefe de Gabinete), Felipe Solá (Cancillería), Agustín Rossi (Defensa), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Ginés González García (Salud) y Matías Lammens (Turismo y Deportes).

Días atrás, el referente del Movimiento Evita y ex diputado bonaerense Fernando "Chino" Navarro se refirió a las posibles características del futuro Gabinete y no descartó tener un rol, mientras que el dirigente del Frente Renovador Sebastián Galmarini, cuñado de Sergio Massa, buscó despejar rumores de cortocircuitos por los ministerios. "Va a ser un Gabinete con dirigentes jóvenes, con una cantidad de mujeres interesante y disruptivo respecto al concepto tradicional de quienes deberían ser en función de los dirigentes que conocemos", anticipó.

La presentación del próximo gobierno está prevista para este viernes a las 18:00 en Encarnación Ezcurra 365, donde estarán todos los integrantes del equipo que asumirá junto a Fernández el próximo 10 de diciembre. La principal expectativa en la presentación del Gabinete está puesta en el Ministerio de Economía y en el de Seguridad, donde varias veces cambió el nombre del supuesto encargado y aún no fue confirmado oficialmente quiénes ocuparán esos puestos.

