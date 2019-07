Alberto Fernández apunta al bolsillo: "Tenemos que volver a prender la economía"

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo que lo primero que hará el llegar al gobierno nacional es “volver a prender la economía” y alertó que no sabe que "país nos va a dejar Macri".

De visita en la provincia de Mendoza, remarcó que esa provincia se merece "mejor suerte que la que tuvo estos años" y advirtió que “con Macri viene la reforma previsional, la reforma laboral. Y eso va a traer más pobreza aún. Seamos claros en esto. No nos gusta que Macri le siga mintiendo a la gente como lo hizo hasta ahora, por eso es difícil debatir con él, porque miente”.

Acompañado por la senadora nacional y precandidata a gobernadora, Anabel Fernández Sagasti, Fernández señaló la necesidad de “poner en marcha la economía”. Advirtió: “Si no lo hacemos, vamos a seguir con problemas de producción, se van a profundizar el desempleo y la pobreza”.

Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa comienzan la separación

En conferencia de prensa, alertó: "No sé el país que va a dejar Macri y no sé cuánto va a valer el dólar. Hay que tenerlo en cuenta, no me gusta mentir y quiero ser responsable. Hay que ver qué nos queda después de Macri, pero con Macri viene la reforma previsional, la reforma laboral. Y eso va a traer más pobreza aún. Seamos claros en esto. No nos gusta que Macri le siga mintiendo a la gente como lo hizo hasta ahora".

"Esto pasa porque el gobierno nacional no es un gobierno federal. Y yo soy porteño, pero este es un gobierno nacido de las entrañas de la Ciudad de Buenos Aires, absolutamente acostumbrado a la riqueza de la ciudad y absolutamente desatento a los problemas del interior del país. Tienen una mirada centralista y unitaria”, insistió. Al analizar la situación de Mendoza, Fernández dijo “que mereció mejor suerte que la que tuvo estos años, porque además de haber recibido un problema fiscal como el que recibió hubiera sido bueno que no se endeude tanto para equilibrar las cuentas y se endeude más para promover la industria, la agricultura".

Alberto Fernández visitó al ex mandatario brasileño Lula da Silva. En la foto, junto a Celso Amorim. (Foto: Télam).

"Mendoza merece tener un presidente que saque a las provincias de los problemas que tiene y las desarrolle. Acompañando a Macri están condenando a Mendoza. Hoy hay una provincia mucho más endeudada por seguir las lógicas de Macri", remarcó. También se refirió a lo que ocurre con “la agricultura familiar, que no es muy distinto de lo que le ocurre a los productores de peras y manzanas, aunque tengan mayor dimensión. Enfrentan un enorme problema, que los precios internacionales se deterioraron y no hubo ninguna medida del gobierno para evitarlo”.

Fernández llegó este mediodía a la provincia de Mendoza, en el marco de sus recorridas por el interior del país, para participar una serie de actividades junto a la precandidata a gobernadora Fernández Sagasti, quien lo acompañó en una reunión con intendentes justicialistas de la provincia en el Hotel Diplomatic. Al término de ese encuentro se realizó una conferencia de prensa.

El peronismo cierra filas detrás de la fórmula Fernández-Fernández

Este jueves, Alberto Fernández visitó al ex mandatario brasileño Inácio "Lula" da Silva, quien se encuentra detenido en la ciudad de Curitiba, y al terminó del encuentro, el dirigente peronista aseguró que "no duda de la inocencia" del histórico líder del Partido de los Trabajadores. "Los argentinos tenemos un enorme reconocimiento y un enorme cariño por él, por eso su detención no nos pasa desapercibida. Es un hombre de cuya inocencia no dudo, y que tiene derecho a estar en libertad. Entiendo que recibió una condena en base a hechos indeterminados", señaló Fernández luego de concluir la visita, que realizó junto al ex canciller de Brasil Celso Amorim.

Fernández agregó que la prisión del ex jefe de Estado del país más grande de América latina constituye "una mancha que el pueblo brasileño no merece". Las declaraciones del postulante opositor fueron formuladas en las afueras de la Superintendencia de la Policía Federal brasileña, donde Lula se encuentra alojado; y se difundieron a través de un video publicado en la cuenta oficial de Twitter del Partido de los Trabajadores.

EA