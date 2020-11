Alberto Fernández, Boris Johnson y los presidentes del mundo felicitaron a Joe Biden

El presidente Alberto Fernández saludó este sábado 7 de noviembre a Joe Biden como nuevo mandatario de los Estados Unidos tras una elección histórica y muy reñida que tuvo en vilo al mundo por cinco días. Los líderes mundiales de Francia, Alemania, Reino Unido y España, entre otros, también felicitaron al demócrata por vencer a Donald Trump.

"Felicito al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular. Saludo a Joe Biden, próximo presidente de los Estados Unidos, y a Kamala Harris, que será la primera vicepresidenta mujer de ese país", expresó Fernández a través de su cuenta de Twitter.

Además de Alberto Fernández, todos los presidentes del mundo saludaron al demócrata. Entre ellos se destacan las felicitaciones del presidente francés, Emmanuel Macron, el español Pedro Sánchez, la canciller alemana Angela Merkel, el primer ministro británico, Boris Johnson, el italiano Giuseppe Conte y el canadiense Justin Trudeau.

"Me siento honrado de que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país", tuiteó Joe Biden

"Los estadounidenses han designado a su presidente. ¡Felicidades @JoeBiden et @KamalaHarris! Tenemos mucho que hacer para afrontar los desafíos actuales. ¡Actuemos juntos!", expresó Macron mediante un tuit. El presidente francés no se ha reunido nunca con el demócrata, de 77 años, que fue declarado vencedor este sábado de la carrera hacia la Casa Blanca por la mayoría de medios estadounidenses.

En esa línea, el mandatario del gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó: "Felicidades @JoeBiden y @KamalaHarris", la vicepresidenta electa, escribió Sánchez en su cuenta de Twitter. "Os deseamos suerte. Estamos preparados para cooperar con los EEUU y hacer frente juntos a los grandes retos globales".

Por su lado, la canciller alemana, Angela Merkel, insistió en una relación transatlántica "irreemplazable". "¡Felicidades! Le deseo de todo corazón suerte y éxito", dijo Merkel, citada en un tuit de su portavoz. "Nuestra amistad transatlántica es irreemplazable si queremos superar los grandes desafíos de nuestro tiempo", dijo.

Boris Johnson, el primer ministro británico felicitó a Biden y también a Harris por su "por su logro histórico". "Estados Unidos es nuestro aliado más importante y espero que trabajemos estrechamente en nuestras prioridades compartidas, desde el cambio climático hasta el comercio y la seguridad", tuiteó Johnson.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, escribió en un comunicado: "Estoy impaciente por trabajar con el presidente electo Biden, la vicepresidenta Harris, su administración y el Congreso de Estados Unidos para que podamos superar juntos los mayores desafíos mundiales".

En ese sentido, el jefe del gobierno italiano, Giuseppe Conte, también se sumó a los saludos "al pueblo estadounidense y a sus instituciones por su prueba excepcional de vitalidad democrática" y aseguró que quería "trabajar" con el presidente electo Joe Biden.

"Estamos dispuestos a trabajar con el presidente electo Joe Biden para reforzar la relación transatlántica", tuiteó Conte en inglés. "Estados Unidos puede contar con Italia como aliado sólido y socio estratégico", agregó.

