Donald Trump derrapa en Twitter y se niega a reconocer la derrota

Pese a que las elecciones en Estados Unidos ya están definidas de manera irreversible, el presidente saliente Donald Trump se niega a reconocer la derrota luego de que su rival, Joe Biden, se proclamara ganador. Como viene haciendo desde el cierre de los comicios, el candidato republicano acude a Twitter para denunciar un supuesto fraude electoral sin pruebas, cuestionar el sistema de voto por correo y proclamarse como verdadero ganador.

"¡Yo gané esta elección, por mucho!", proclamó el magnate inmobiliario desde las redes sociales luego de que se confirmara que los demócratas habían reconquistado el estado de Pensilvania, lo que los ubicaba por encima de los 270 votos necesarios en el colegio electoral para llegar a la presidencia.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT!

"La gente estaba gritando '¡paren el conteo!' y '¡Reclamamos transparencia!'", escribió luego Donald Trump en referencia al escrutinio en el estado del noreste del país, integrante del "muro azul" que suele votar a los demócratas y donde obtuvo una sorpresiva victoria en 2016.

People were screaming STOP THE COUNT & WE DEMAND TRANSPARENCY (As Legal Observers were refused admittance to count rooms)! https://t.co/CW1tivI45c