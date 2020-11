Trump suma reclamos e impugnaciones mientras Facebook y Twitter lo bloquean

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impugnó este miércoles 4 de noviembre las elecciones en los estados claves de Wisconsin y Michigan que le estarían dando la victoria a su rival Joe Biden, y quiere suspender el escrutinio en Pensilvania en donde por ahora está ganando. También presentó reclamos en el estado de Georgia y el estado de Carolina del Norte.

"Hemos reclamado, a los efectos del voto electoral, en Pennsylvania (que no permitirá observadores legales), el estado de Georgia y el estado de Carolina del Norte, cada uno de los cuales tiene una GRAN ventaja de Trump. Además, por la presente reclamamos al Estado de Michigan si, de hecho, ¡hubo un gran número de votos arrojados en secreto, como se ha informado ampliamente!", expresó Trump en Twitter, donde la red social puso una advertencia en el tuit por "mensaje potencialmente engañoso".

"Nuestros abogados han pedido un "acceso significativo", pero ¿de qué sirve eso? El daño ya se ha hecho a la integridad de nuestro sistema y a la propia elección presidencial. ¡Esto es lo que debería discutirse", agregó en otro tuit.

We have claimed, for Electoral Vote purposes, the Commonwealth of Pennsylvania (which won’t allow legal observers) the State of Georgia, and the State of North Carolina, each one of which has a BIG Trump lead. Additionally, we hereby claim the State of Michigan if, in fact,.....

Our lawyers have asked for “meaningful access”, but what good does that do? The damage has already been done to the integrity of our system, and to the Presidential Election itself. This is what should be discussed!