El presidente Donald Trump cuestionó este miércoles 4 de noviembre el resultado de las Elecciones en Estados Unidos, en particular en estados gobernados por demócratas, luego de que el conteo en distritos clave le diera una renovada ventaja esta mañana a su rival, Joe Biden.

"Anoche estaba liderando, a veces sólidamente, en muchos estados clave, en casi todos los casos controlados por los demócratas. Luego, uno por uno, comenzaron a desaparecer mágicamente a medida que se contaban las boletas. MUY EXTRAÑO, ¡y los 'encuestadores' lo entendieron completamente e históricamente mal!", escribió el candidato republicano en su cuenta de Twitter.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!