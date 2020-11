La líder de la campaña del candidato demócrata Joe Biden, Jen O’Malley Dillon, dijo en la madrugada del miércoles 4 de noviembre que las declaraciones del presidente Donald Trump, que llamó a detener el conteo de votos y se dio por ganador de las elecciones sin que se conozcan todos los resultados, son "indignantes" y "sin precedentes".

"La declaración de esta noche del presidente sobre intentar detener el conteo de votos debidamente emitidos es indignante, sin precedentes y es incorrecta", declaró en un comunicado la jefa de campaña de Biden.

"Nunca antes en nuestra historia un presidente de los Estados Unidos ha tratado de despojar a los estadounidenses de su voz en una elección nacional", aseveró la directora de la campaña demócrata en un comunicado.

It's not my place or Donald Trump's place to declare the winner of this election. It's the voters' place.