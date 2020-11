Joe Biden tomó la delantera en el Colegio Electoral y suma grandes chances de ganar las elecciones de Estados Unidos. En este punto, Donald Trump ya no se puede dar el lujo de despreciar el conteo de votos al detalle, porque Biden está actualmente por delante en suficientes estados para convertirlo en presidente.

La elección presidencial de Estados Unidos depende así de un puñado de estados, que en las próximas horas (o días) podrían determinar quién gobernará durante los próximos cuatro años, pese a que el Donald Trump se adjudicó anticipadamente la victoria y acusó un fraude electoral sin presentar pruebas.

"No descansaré hasta que cada voto sea contado", dijo Biden en los últimos minutos.

Elecciones en Estados Unidos: qué pasa si Donald Trump y Joe Biden empatan

El fantasma del litigio que proclamó presidente de EE.UU. al republicano George W. Bush persigue ahora a los estadounidenses, que aún no saben quién ocupará la Casa Blanca y están pendientes de un conteo que avanza lento debido a la gran cantidad de votos por correo.

En el año 2000, la disputa se centró en Florida, donde Bush acabó imponiéndose a su rival, el demócrata Al Gore, por solo 537 votos después de que el Tribunal Supremo ordenara detener el recuento.

We won't rest until everyone's vote is counted. Tune in as my campaign manager @jomalleydillon and campaign adviser Bob Bauer give an update on where the race stands. https://t.co/Rwz4iR25B3