Biden ya festeja: "Cuando el conteo finalice, creemos que seremos los ganadores"

Tras una larga incertidumbre en una elecciones polarizada y muy pareja en los Estados Unidos, el candidato demócrata Joe Biden parece sacar ventaja en los estados claves y empieza a celebrar su victoria: "Cuando el conteo finalice, creemos que seremos los ganadores".

"Ahora, después de una larga noche de conteo, es claro que estamos ganando en suficientes estados para llegar a los 270 electores para ganar la presidencia. Cuando el conteo finalice, creemos que seremos los ganadores", anunció Biden en conferencia de prensa empezando a festejar los resultados electorales contra el presidente Donald Trump.

Biden estaría ganando en Nevada y Michigan lo que le daría los 270 electores para lograr la presidencia. El demócrata también dijo que también puede ganar en Pensilvania.

"Hemos ganado Wisconsin por 20 mil votos, el mismo margen que Trump gana hace cuatro años", dijo sobre un estado en el que terminó ganando por poco pero Trump ya adelantó que pedirá recuento de votos.

"En Michigan, estamos liderando por más de 35 mil votos y está creciendo. Un margen más grande que el que Trump ganó Michigan en 2016. Me siento muy bien sobre Pensilvania. Cuando todos los votos sean contados, ganaremos 78% de los votos por mail en Pensilvania", agregó.

En esa línea, comentó: "Una vez que quede finalizada la elección haremos todo lo que hemos hecho siempre poniendo la retórica de la campaña atrás, para escucharnos mutuamente, para escucharnos hablar con respeto y cuidado para los demás, para unirnos, para sanar, para estar juntos como una nación. Sé que no será fácil".

"Para progresar, tenemos que dejar de tratar a los opositores como enemigos. No somos enemigos, lo que nos une como estadounidenses es más fuerte que lo que nos puede distanciar", agregó.

Asimismo, manifestó: "Gobernaré como presidente de todos. Trabajaré duro para los que no votaron por mí como para los que me votaron, nadie se va a llevar nuestra democracia ni ahora ni jamás. Estados Unidos ha llegado demasiado lejos para que esto suceda. Nosotros no dejaremos que nos silencien. Que nos intimiden. Acabaremos siendo victoriosos"

"Será la victoria de la democracia de Estados Unidos. No habrá estados azules y rojos cuando ganemos, serán los Estados Unidos de América", concluyó.

