Nevada adelanta el conteo y Biden podría alcanzar los electores para ganar

El candidato demócrata Joe Biden ya empieza a saborear la victoria en unas reñidas elecciones en Estados Unidos y le arrebataría la presidencia a Donald Trump. Con el triunfo confirmado en Michigan y Wisconsin, a Biden solo le faltan 6 electores para conseguir el "número mágico" de 270. Esto se podría dar esta noche ya que Nevada, donde va a la cabeza, adelanta el conteo de los últimos votos.

En este estado del desierto occidental que había elegido a Hillary Clinton en 2016, se lleva escrutado un 75% y hay una diferencia de apenas 8 mil votos entre los candidatos presidenciales.

Si bien los funcionarios de Nevada habían comentado que no se darían a conocer nuevos resultados electorales hasta las 9 am del jueves 5 de noviembre, la oficina del Secretario de Estado ahora dice que se darán a conocer más resultados esta tarde. Si Biden mantiene la diferencia sobre Trump y gana los 6 electores de este estado, alcanzaría esta noche los 270 electores para consagrarse ganador.

Biden ya festeja: "Cuando el conteo finalice, creemos que seremos los ganadores"

“Obviamente, hay mucho interés en cómo va la votación en Nevada y lo reconocemos”, dijo el subsecretario de Estado para las Elecciones, Wayne Thorley, al medio 8 News Now de Las Vegas. "Tendremos una actualización bastante grande con suerte más tarde hoy que nuevamente nos acercará aún más a los resultados finales de las elecciones no oficiales".

En esa línea, dijo que el plan original era publicar los resultados actualizados por la mañana porque cada vez que el estado recibe los resultados del condado de Clark, el personal no puede contar las boletas.

El martes por la mañana temprano, la División de Elecciones de la Oficina del Secretario de Estado de Nevada tuiteó: "Eso es todo para las actualizaciones de los resultados electorales hasta las 9:00 am del 5 de noviembre". Pero ahora parece que los datos se podrían adelantar.

Here’s what is left to count:



-Mail ballots received on Election Day

-Mail ballots that will be received over the next week

-Provisional ballots



Ballots outstanding is difficult to estimate in Nevada because every voter was sent a mail ballot. Obviously, not all will vote.