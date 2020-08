Alberto Fernández: "Vamos a mantener todo con algunas correcciones hasta el 30 de agosto"

El presidente Alberto Fernández insistió este viernes 14 de agosto con la responsabilidad social en medio del aislamiento obligatorio y expresó que en este momento "el riesgo es relajarse".

"Yo hago de la verdad un culto y no me gusta decir una cosa por otra. No estamos en condiciones de sentirnos con capacidad de juntarnos con alguien. no sin que eso suponga un riesgo para ambos", resaltó el jefe de Estado en una conferencia de prensa desde la Quinta de Olivos en la que anunció la nueva etapa de la cuarentena en Argentina.

"El mundo está enfermo y la verdad es que la única medicina que hemos encontrado hasta aquí es acotar lo máximo posible la circulación de las personas y su encuentro", sostuvo el mandatario en defensa del decreto nacional que prohíbe las reuniones familiares en todo el territorio.

La realidad es que está en nuestras manos cuidarnos, ya no depende de una decisión política de un presidente o un gobernador

"El plan fue decirles la verdad. Que estamos enfrentando una pandemia y necesitamos ordenar el sistema de salud con tiempo. Mientras ganamos tiempo, les damos tiempo a la ciencia para que encuentre la solución médica. El plan funcionó y está funcionando pero el riesgo siempre existe. El riesgo de que nosotros estemos tranquilos, nos relajemos, pensemos que esto ha pasado es lo peor que nos puede pasar, porque el virus está, circula entre nosotros. Vamos a ver como ahora se expandió en muchos lugares del país", expresó el mandatario.

Fernández recordó que en la actualidad el epicentro de la pandemia de coronavirus se encuentra en América Latina: "Tenemos que ser conscientes que el mundo enfrenta una enfermedad y que el único remedio es preservarse evitando el contacto con otros". "La circulación de virus alcanza a 14 provincias argentinas. Entonces, yo creo que tenemos que entender la dimensión del problema", sostuvo.

El mandatario ecordó el caso de Jujuy, donde por cien días no hubo casos y luego se entró en crisis. "Esa rpovincia se ofrecía para que los equipos de fútbol volvieran a entrenar y un día dos jujeños se fueron a comprar hojas de coca a Bolivia y así estamos en Jujuy", lamentó.

Por otro lado, el jefe de Estado afirmó que el aislamiento ya no es tal: "Seguimos hablando de cuarentena sin que la Argentina haya cuarentena, porque la gente circula, los negocios se han abierto y la actividad industrial funciona por encima del 90 por ciento. La realidad es que está en nuestras manos cuidarnos, ya no depende de una decisión política de un presidente o un gobernador".

Asimismo, el Presidente indicó el avance que supone la fabricación de la vacuna en el país, anunciado el pasado miércoles 12 de agosto: "Hoy tenemos una ventana de esperanza. En silencio, trabajando con México y con AstraZeneca, con el inmenso aporte de la universidad de Oxford logramos ser los productores de la vacuna a toda América Latina y darle una solución a todo el continente". Fernández estimó que en el primer semestre del 2021 estarían ya disponibles las primeras dosis.

En esa línea, Alberto Fernández reconoció que está "feliz de la unión" con México por la elaboración de la vacuna : "Hablé con López Obrador y le dije que tenía una inmensa alegría de que la historia nos haya puesto juntos a producir la vacuna".

"Para que estos números no crezcan yo les pido por favor que entiendan. Que esto no es un acto de autoritarismo, de prepotencia, entiendan que el riesgo de aumentar la circulación y acercar los contactos físicos es un problema. Entiéndalo, porque no tengo otra forma de resolverlo", expresó el mandatario. Y añadió: "El problema ya no es el AMBA, el problema se ha diseminado en todo el país y por lo tanto tenemos que potenciar todos los cuidados. Y depende de ustedes no depende de ninguno de nosotros".

Con respecto a la próxima etapa de la cuarentena, el jefe de Estado precisó: "Nosotros hemos resuelto que vamos a mantener el sistema que tenemos con algunas correcciones hasta el 30 de agosto. En las zonas rojas vamos a volver a fase 1 tratando de controlar al máximo la circulación humana y el contacto entre la gente. En los lugares que no están afectados va a seguir el distanciamiento social".