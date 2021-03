Alberto Fernández asoció a los republicanos con los golpistas

El presidente Alberto Fernández encabezó este sábado 20 de marzo un acto en homenaje a trabajadores desaparecidos por la última dictadura militar, de cara al aniversario número 45 del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El mandatario dejó fuertes críticas a la oposición asociando a los republicanos con los golpistas: "Cada dos por tres en las filas de ellos aparecen los negacionistas".

La actividad se llevó a cabo en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Se trata de un homenaje a trabajadores detenidos - desaparecidos por la dictadura cívico militar, al cumplirse el próximo miércoles 45 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

El Gobierno anunció otro reconocimiento a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo

"Me pareció muy importante que la dirigencia sindical se haga claramente parte del recordatorio del 24 de marzo. El 24 de marzo empezó la mayor tragedia de la sociedad argentina y que no debemos olvidar nunca. Hizo desaparecer de la faz de la tierra o llevó al exilio a decenas de miles de argentinos que en su inmensa mayoría eran trabajadores. También se llevó la vida de estudiantes, de mujeres militantes", expresó Fernández en su discurso.

En esa línea, continuó: "Fue un quiebre moral en la condición democrática de Argentina que no debemos olvidar y nunca debemos dejar de repudiar. Nos pasó la peor tragedia, la de perder la democracia. Olvidar eso es un pecado que no nos podemos permitir. Recordar a los trabajadores que dejaron la vida en esa lucha. Se trataba de representantes gremiales que lo que buscaban es lo mismo que buscan ahora, una sociedad más igualitaria, más derechos".

Alberto Fernández: "Resulta que los republicanos son ellos, pero a los que nos echan a patadas en los golpes es a nosotros. Y los que vienen detrás de los golpistas son los republicanos"

Asimismo, dejó fuertes críticas a la oposición y los comparó con la dictadura: "Muchos quieren que el olvido nos gane y dejemos de recordar el pasado. Días atrás alguien me decía dejá de mirar el espejo retrovisor pero cuando se deja de mirar el espejo retrovisor seguramente choca, dobla sin mirar, sin mirar atrás. Mirar el pasado tiene mucho que ver con el modo en que queremos construir el futuro".

"Argentina nos condena siempre a la prepotencia de otros, pero esa prepotencia está signada por las mismas reglas que signaron a las dictaduras de entonces. Los dictadores no toleraban que seamos iguales, no toleraban el derecho de huelga, no toleraban el reclamo de la juventud", dijo.

En ese sentido, siguió: "Los argentinos fuimos una mejor sociedad cada vez que ampliamos derechos. El debate que vivimos es los que dicen paren de dar derechos. Cuando el Papa critica el capitalismo y la cultura del descarte. Cierta sociedad que dice es que sobran argentinos. Tienen pánico de que todos tengan derechos, tiemblan ante la posibilidad de que la Argentina sea más igualitaria".

Alberto Fernández a la oposición: "Tiemblan ante la posibilidad de que la Argentina sea más igualitaria"

"Resulta que los republicanos son ellos, pero a los que nos echan a patadas en los golpes es a nosotros. Y los que vienen detrás de los golpistas son los republicanos. Es rarísimo lo que pasa en este país. Pero no nos han vencido, seguimos creyendo en la democracia. Cada dos por tres en las filas de ellos aparecen los negacionistas y en las nuestras aparece la memoria", sentenció.

"Los negacionistas lo único que hacen es sembrar odio y los que tenemos memoria es sembrar amor para que nunca más ocurra aquello que pasó.

Van a decir que este discurso genera grieta. Pero los que estamos aquí queremos que todos puedan vacunarse, en la de ellos que compren la vacuna los que tienen plata", añadió.

En esa línea, agregó: "No fue una guerra fue terrorismo de Estado. La primer condena a un genocida fue tapa de un diario y hoy es la página 24, eso quiere decir que ganó la memoria, para los argentinos condenar a los genocidas es un acto lógico no excepcional". Y volvió a apuntar a la oposición: "Me solidarizo con cada uno de nosotros por cada agravio que sufrimos por parte de los republicanos que nos atacan y agravian".



24 de marzo: convocan a plantar 30 mil árboles a 45 años del golpe de Estado

Junto al mandatario estuvieron presentes referentes de organismos de derechos humanos como Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. También participaron los secretarios generales de la CGT Héctor Daer y de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.

Asimismo, también estuvieron María Laura Torre, secretaria general adjunta de Suteba; Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas; y Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria, con la moderación de Elena Ferreyra de la Intersindical de Derechos Humanos.

El encuentro fue organizado por H.I.J.O.S. Capital y la agrupación Intersindical Derechos Humanos, que integran la CGT y la CTA. El evento comenzó a las 16 con el panel denominado "La clase obrera y el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina".

