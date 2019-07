Alberto Fernández: "Es un disparate decir que circulaban bolsos de dinero en la Rosada"

Para Alberto Fernández, precandidato presidencial del kirchnerismo, es un "disparate" decir que circulaban bolsos con dinero sucio en la Casa Rosada durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Lo dijo en una entrevista para el programa "Intratables" (América TV), en la que defendió a Julio De Vido y anticipó: "El que se corrompió y cometió un delito que se haga cargo".

"Muchos de esos casos​ no tienen argumentos para estar detenidos, que puede ser gente que soporte los procesos en libertad", dijo Fernández. "Nunca hablé de que hay presos​ políticos, pero digo que hay detenciones arbitrarias motivadas en cuestiones políticas. No entiendo por qué De Vido está preso, podría estar en libertad soportando el proceso en libertad".

Al contestar sobre los bolsos, afirmó: "Nunca vi un bolso. Es un disparate que se repite. Todos los datos de que circulaban bolsos en Casa de Gobierno los dijo alguien que dijo ser secretaria de Néstor, Myriam Quiroga; la casa de Gobierno está custodiada por la casa militar, está lleno de cámaras, es un disparate decir que circulaban bolsos de dinero en la Rosada; en Olivos es más o menos parecido. El departamento de Juncal estuvo vacío 12 años".

Refiriéndose a su compañera de fórmula, Fernández la reconoce como "una persona muy importante en la política argentina" que "moviliza a miles de personas" y volvió a aclarar su independencia de la candidata a la vicepresidencia: "Cristina tiene su tarea y yo la mía, nos entendemos bien. El problema lo generan afuera que intuyen que hay puntos de tensión que no hay".

También se quejó de los medios: "Si Cristina aparece dicen que pierde votos, si no aparece dicen que está escondida".

Por otra parte, Fernández dijo que tiene "miedo" de que "vuelva a ganar" el presidente Mauricio Macri en las próximas elecciones, "porque nos vamos a quedar sin país". También se refirió a la posibilidad de impulsar una reforma laboral en el país en el caso de llegar a ser Presidente de la Nación, consideró que "el problema de la Argentina es que la economía está parada".

"El problema que tenemos en la Argentina no son los costos laborales; el problema de la Argentina es que la economía está parada desde que llegó Macri y la desconectó", evaluó Fernández, que agregó que también "el consumo está parado". "Si la gente cree que el camino es el ajuste, que la política económica tiene que depender del FMI, que voten a Macri", sentenció. "Voy a debatir, obvio, pero espero que esta vez no mienta, porque estafó a millones de argentinos y espero que no los estafe más".

D.S.