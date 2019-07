Hugo Moyano se metió en la interna de la CGT: "Que digan a quién no van a votar"

Hugo Moyano se metió en la interna de la Confederación General del Trabajo (CGT), que esta semana se define entre el apoyo a Alberto Fernández o la neutralidad de cara a las próximas elecciones. El secretario general del Gremio de Camioneros consideró que si "no dicen a quién van a votar, que digan a quién no van a votar" y también apuntó contra el presidente Mauricio Macri por sus críticas a los sindicatos: "Ya estamos acostumbrados a que diga disparates y amenazas", sostuvo.

"La CGT tiene que decir que no van a votar un gobierno que amenace los derechos de los trabajadores", respondió Moyano respecto a una supuesta postura "neutral" que de la central obrera, que reavivó la interna sindical. "Si la CGT no dice a quién van a votar, tienen que decir a quien no van a votar", agregó el presidente del Club Atlético Independiente en diálogo con Radio El Destape.

"Ellos deberían estar peleando este tipo de situaciones que están pasando. Sin embargo, ahora los va a visitar un candidato y dicen que no van a apoyar a nadie"

El camionero acusó al Gobierno de buscar la reforma laboral que implica "flexibilizar, explotar a la gente y terminar con las conquistas de los trabajadores". "Si alguien dice que va a votar al Gobierno, o no dice que no lo va a votar hay una complicidad con eso", insistió en relación a la postura de la CGT.

Moyano también señaló al Gobierno como "empleados de Estados Unidos" y el FMI. Y agregó: "Ya estamos acostumbrados a que Macri diga disparates y amenazas. No tienen noción de la responsabilidad que tienen. Tenemos que convencer a la gente que no se vuelva a equivocar, y me parece que el paro no es la forma de pelear ahora, hay que pelear en las urnas".

La CGT se reúne para definir si apoya a Alberto Fernández o se mantiene neutral

Según pudo saber PERFIL, la CGT se reunirá esta tarde para definir en común acuerdo la postura política que tendrán en las elecciones presidenciales, donde el secretario general Héctor Daer ya expresó su apoyo al Frente de Todos aunque otro sector impulsa la neutralidad. En tanto, mañana tienen previsto reunirse con Alberto Fernández en la sede de UPCN para conversar sobre los proyectos del espacio y los reclamos del sector.

