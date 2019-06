Hugo Moyano: "El Presidente da pena, pero el 10 de diciembre se va"

Luego de que el presidente Mauricio Macri dedicara su discurso del Día de la Bandera a lanzar críticas en su contra, el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, recogió el guante y le respondió que siente "pena" por él y que debería tener la "grandeza" de renunciar.

"El Presidente da pena, pero el 10 de diciembre se va ese señor", resaltó Moyano en conferencia de prensa en un hotel porteño, y sumó así un nuevo round con el jefe de Estado.

El dirigente gremial cuestionó que Macri eligiera el acto por el Día de la Bandera donde "la mayoría eran niños de escuela" para lanzar críticas en su contra, y consideró que eso "fue un absurdo".

Pablo Moyano le respondió a Macri: "No perdona que frenamos la reforma laboral"

"Una persona normal no hace las cosas así y mucho menos teniendo la responsabilidad de conducir un país. Con esto trata de amedrentar a los trabajares y las agrupaciones gremiales", enfatizó el camionero.

Y agregó: "Lo hace por la desesperación que tiene, por todo lo que está pasando, por toda eso quiere distraer la atención de la gente con este tipo de hechos".

El ex titular de la CGT insistió además en que "nadie puede entender como puede dar una expresión de esa naturaleza en una fecha patria," al tiempo que dedujo que "tiene instrucciones del FMI de atacar a todos los que se oponen a esta política de hambre".

"Sería bueno que este señor diga 'me voy' y no solo como Presidente sino como político, eso sería la grandeza que tendría que tener, pero no lo va a hacer", planteó Moyano en su fuerte respuesta a Macri.

Hugo Moyano, presiona a la CGT: "La paritaria está superando la cifra del 40%"

Sobre su relación con Macri, el dirigente camionero aseguró que cuando el mandatario era jefe de Gobierno porteño ambos mantenían "una relación laboral permanente". "Cuando asumió como jefe de Gobierno tenía intención de echar cuatro mil trabajadores. Ahora sale con un discurso en el que me acusa a mí y a Pablo (Moyano). No creo que nadie le escriba semejante disparate. Quedó como un cachivache", fustigó.

Las declaraciones del líder camionero fueron durante la Jornada Internacional sobre el Empleo Municipal en el Hotel Castelar, donde estuvo acompañado por el secretario general de la Confederación Trabajadores Municipales (CTM), Rubén García.

Consultado por la campaña electoral, Moyano reiteró su apoyo a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, al señalar que "ya han demostrado en su momento que son capaces de sacar al país de una situación tan lamentable".

En la jornada anterior, Macri apuntó duro contra los líderes del gremio de Camioneros, Hugo y Pablo Moyano, al afirmar que por sus "privilegios acumulados de forma ilegal", la Argentina posee el "costo de transporte más alto de la región" y eso produce "desempleo".

MS/ EA