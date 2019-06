Encuesta de Isonomía: mejoró la imagen de Macri y está a solo dos puntos de Cristina

Las encuestas son moneda corriente en estas horas de candente actualidad política, y se conocieron números del último trabajo de Isonomía con cifras que alentaron sonrisas en la Casa Rosada y todo el oficialismo. Es que el resultado de ese relevamiento mostró un fuerte crecimiento de la imagen positiva del presidente Mauricio Macri, rompiendo de manera concreta la curva descendente que venía mostrando desde hace mucho, pero además como contrapartida hubo también una baja importante en la imagen de Cristina Kirchner, a la que Isonomía sitúa ahora con apenas dos puntos de ventaja en intención de voto: 36% a 34%.

La medición tiene un alto peso específico, puesto que se trata de la misma y reconocida encuestadora que en abril pasado había indicado que en una eventual segunda vuelta, la ex presidenta podía llegar a aventajar a Macri por la enorme diferencia de 9 puntos. Ese trabajo estadístico tuvo enorme repercusión politica, generando en redes amplio impacto, al punto que voceros del Gobierno admitieron el "dífícil momento" que la imagen presidencial atravesaba en los sondeos, confiando en que los meses que faltaban a octubre trajeran el alivio económico imprescindible para que ese escenario pudiera revertirse.

Quién ganaría las elecciones 2019 entre Macri, Cristina y Vidal

El trabajo de Isonomía que trajo buenas noticias para el macrismo no tomó estado público, ya que desde la propia empresa se indicó que fue realizado para clientes privados, pero si se certificaron las cifras que circulaban desde temprano en las redes, indicando que la imagen positiva de Macri habría saltado de 33 a 43 por ciento, en tanto que quienes lo ven de manera negativa bajaron del 65 al 57 por ciento. Es decir 8 puntos menos en ese sensible sector que no lo votaría por los cuestionamientos a su gestión.

Para el kirchnerismo, en cambio, los nuevos números de Isonomía con agridulces, porque si bien Cristina mantiene ventajas sobre el Presidente, en un eventual balotaje la diferencia habría caído de los 9 puntos de abril también a dos puntos actuales: 45 a 43%. Y se sabe que en las encuestas los márgenes de ese nivel entran dentro del porcentaje estadístico de error.

Según una encuesta, Cristina Kirchner podría ganarle a Macri en un balotaje

En lo que hace a la imagen positiva de la ex mandataria, cayó por primera vez en el año, y lo mismo habría ocurrido con la flamante incorporación del kirchnerismo, la del líder del Frente Renovador Sergio Massa. Los números de Isonomía devolvieron entonces el calor a las mejillas del lado oficialista, luego de aquellos heladas cifras de abril.

H.B.