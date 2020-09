Alberto Fernández: "La oposición trató de impedir que tengamos una respuesta para el turismo"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, acusó directamente a Juntos por el Cambio de haber bloqueado el debate en la polémica sesión de este martes en las que se debatió una ley de emergencia para el sector turístico.

"La oposición trató de impedir de cualquier modo que tengamos una respuesta para el turismo, que es el sector más golpeado por la pandemia", dijo en entrevista con TN.

Se refiere al debate que la Cámara de Diputados realizó hasta la madrugada de este miércoles sobre el proyecto de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, que contempla reducciones impositivas y previsionales, prórroga el reparto de ATP para el pago de salarios y establece un sistema de compensación del 50 por ciento en la preventa de los paquetes turísticos que se adquieran para el 2021.

Fernández dijo que los diputados "se fueron diciendo que iban a impugnar la sesión". "La culpa la tiene la oposición. Querían estar presentes en el recito, se los invitó a estar presentes y se levantaron y se fueron", se quejó. "No me voy a callar las cosas que veo. No me voy a callar si veo que un presidente de Suiza celebra que la gente sale a la calle", reclamó, refiriéndose al expresidente Mauricio Macri.

Pese a su feroz crítica a Juntos por el Cambio, el presidente afirmó que se va a "seguir juntando" con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y destacó: "Le tengo mucho afecto. No pensamos igual, está claro que no somos lo mismo".

Por otra parte, remarcó que "la grieta es un negocio que Cambiemos la aprovechó más que nadie y la explotó durante el macrismo". "No me gusta llamarla grieta. Los argentinos parece que juegan al juego de la soga, en la que cada uno tira para su lado y arrastra a los demás. Lo que hay que hacer es tirar de la misma cuerda para el mismo lado. Argentina necesita que después del caos que dejaron, todos se pongan a disposición y juntos nos pongamos a trabajar", indicó Fernández.

