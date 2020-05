Alberto Fernández lanzó un video dirigido a los jóvenes: "Quiero decirte que te entiendo"

El presidente Alberto Fernández agarró su guitarra para subir a Twitter un video dirigido a los adolescentes, a quienes dio algunas recomendaciones para sobrellevar la cuarentena que Argentina atraviesa desde el 20 de marzo.

"A vos, que por tu edad podrías ser mi hijo o mi hija, quiero decirte que te entiendo", dijo Fernández; "es difícil no poder salir a disfrutar con amigos. Por eso valoro mucho lo que hacés para cuidarnos. De esta vamos a salir entre todos, todas y todes", escribió en un tuit que acompaña el video.

Después de tocar algunas notas del tema "Todas las hojas son del viento", Fernández dice: "en esta canción el Flaco Spinetta nos habla de cuidar al niño. 'Cuidá bien al niño', dice". Y agrega: "Este es tiempo de cuidarnos entre nosotros. Cuidarnos, querernos más. Para que un virus no nos ataque, no nos lastime. Y nosotros, si eventualmente estamos contagiados, no contagiemos a otros".

Dirigiéndose al público joven, el presidente les dice: "Vos podés ser mi hijo, mi hija. Y sé que a los adolescentes les cuenta mucho estar en sus casas". A ellos les aconseja "tener inventiva" y "usar la imaginación". "Este es el momento para que hables con tus amigos en las pantallas", dice." Que pases mucho tiempo con ellos, que compongas música, que crees música. Sacá lo mejor de vos. Es un tiempo también para que pienses".

Finaliza diciendo a su audiencia: "Yo cuento con vos. Vos contás conmigo. Cuidate".