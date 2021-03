Alejandra Gils Carbó sobre la denuncia en su contra: “Macri está detrás de esto”

La última titular regular que tuvo la Procuración General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se refirió este miércoles 3 de marzo a la causa en su contra por la compra del edificio de la Procuración, la cual fue elevada a juicio y sostuvo que esa causa “tenía un objetivo político”. A su vez, aseguró que detrás de la persecución judicial se encuentra el expresidente, Mauricio Macri.

"No se entiende de qué me acusan. La causa por el edificio de la Procuración tenía un objetivo político, en un marco donde Macri venía presionándome para que renuncie desde su campaña y luego cuando asumió", declaró la ex procuradora en diálogo con El Destape Radio.

Asimismo, explicó: “Esta causa empieza a cobrar mas virulencia en materia de presiones cuando aparecieron dos sobres por debajo de la puerta del fiscal Carlos Rívolo donde se me acusó de beneficiar a mi ex marido, del que me había divorciado hacía 25 años, en la compra de un edificio. Algo desopilante”. En ese sentido, la ex funcionaria afirmó que “esto fue lo que sostuvo el fiscal (Eduardo) Taiano para impulsar una investigación contra mí que era una excursión de pesca”.

El kirchnerismo avanzó con una reforma que mete presión

En referencia al fiscal, Gils Garbó aclaró que Taiano “ya tenía antecedentes de persecución contra mi familia, porque fue quien impulsó una denuncia por asociación ilícita contra mis hijas por tener un blog de noticias judiciales, por lo que afirmaba que había habido violación de secretos”. Sobre esta causa, la ex procuradora destacó que Taiano, junto con Claudio Bonadio “montaron operativos de inteligencia frente a la casa de mi hija mayor” con el objetivo de amedrentar adolescentes para forzarme a mí para tener determinada conducta y determinado sometimiento".

“No tenían nada y luego apareció un documento que aportó el periodista Omar Lavieri donde aparecía una persona que era medio hermano de un funcionario de la Procuración (quien había participado en una de las instancias de la licitación)”, indicó la ex funcionaria. Sobre este aspecto, enfatizó que la licitación no tenía irregularidades, y que “la Cámara Federal, Bruglia y Llorens, dijeron que yo no me había beneficiado económicamente con la compra del edificio y que no había perjudicado al Estado”.

En definitiva, precisó que la imputación que se le hace es por “direccionar la licitación quería trabajar en un edificio señorial”. Además, destacó que detrás de esto hay también un tema de género: “Primero porque era mujer y también porque estaba dirigida por mi ex marido. Y después porque supuestamente quería un despacho de reina”. En este punto, ratificó: “Detrás de la persecución judicial está Mauricio Macri”.

Al ser consultada sobre si cree que tendrá un juicio justo respondió: “Estuve mucho tiempo en el sistema, entonces no puedo dejar de confiar en él. Esto no resiste la mirada de un juez honesto. Ahora (el juez federal Julián) Ercolini tiene que decidir si avala esto del fiscal Taiano". Asimismo, resaltó que no hay que generalizar y “hay que separar, no es todo Comodoro Py. Hay jueces y fiscales de Comodoro Py que fueron presionados por Macri de mil maneras”.

Cambios en la Procuración: dura advertencia de los fiscales y magistrados al oficialismo

Gils Carbó sobre la Comisión Bicameral para controlar la Justicia

En cuanto a la creación de una comisión bicameral que controle al Poder Judicial, Gils Carbó consideró que “es para que los jueces puedan defenderse”. Ante el comentario, especificó que nunca recibió presiones del gobierno de Cristina cuando fue Procuradora. “Nunca recibí presiones de un gobierno peronista. Siempre fue de parte de grandes corporaciones o de medios”, concluyó.

CFT/FL