Alfredo Cornejo sugirió que Macri no debe ser candidato en 2021: "Es probable que no contribuya"

El diputado radical por Mendoza, Alfredo Cornejo, consideró que el ex presidente Mauricio Macri es importante para la coalición opositora pero en este momento “no contribuye al fortalecimiento”. “Sus apariciones fundamentan buena parte del fanatismo y la legitimidad del kirchnerismo”, opinó en una entrevista con Jorge Fontevecchia.

Cornejo, ex gobernador y titular del Comité radical, dijo que no pueden perderse de la experiencia de Macri y que además “contribuye a la unidad, aunque no es el único”. En su charla para el ciclo Periodismo Puro, Cornejo admitió que al gobierno anterior le faltó un plan integral y dijo que tal vez al de Alberto Fernández “también le falte”.

El diputado precisó que fue un error de Macri “ir ley por ley” en sus acuerdos con la oposición. “Con la oposición había que intentar un acuerdo de reformas integrales de la economía que permitieran un crecimiento”, manifestó. Aunque también, sostuvo, hubo una minoría kirchnerista que se dedicó a obstaculizar.

Primera parte de la entrevista de Fontevecchia a Cornejo:

“Esa misma minoría es la que le impediría a Alberto Fernández avanzar si quisiera hacer una reforma previsional, laboral”, indicó. “Esa minoría kirchnerista está mejor organizada que las mayorías argentinas”, manifestó Cornejo.

Sin embargo, el ex gobernador de Mendoza elogió varias actitudes de Macri. “Macri es republicano, no pretende llevarse por delante las instituciones ni cambiar la justicia para poner jueces amigos”, dijo en alusión a una comparación con Cristina Kirchner. “En ese sentido, está en el lado correcto”, opinó Cornejo.

“La Argentina necesita un buen gobierno y una buena oposición”, analizó Cornejo.



