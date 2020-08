Análisis políticos "ridículos" y acusaciones de "fachos": pase de facturas entre Espert y Feimann

El ex candidato a presidente José Luis Espert calificó al periodista Eduardo Feinmann de “facho” después de que lo acusara de tener parte de responsabilidad del retorno del kirchnerismo por haberse postulado a las elecciones en el 2020 y haber reducido el número de votantes de Mauricio Macri.

Durante el noticiero de A24, Espert habló de los resultados que su espacio consiguió en las elecciones presidenciales del año pasado con miras a los comicios legislativos del 2021. El economista afirmó que “las ideas estaban muy bien posicionadas, a pesar de que la cosecha fue magra”.

“La cosecha fue horrible en realidad, un desastre con 2 puntos”, consideró Feinmann sobre el desempeño del Frente Despertar, al que acusó de permitir el ascenso del nuevo Gobierno porque “le hicieron el juego a Cristina”.

“Usted, Goméz Centurión, Lavagna posibilitaron que Cristina esté otra vez”, insistió Feinmann. “¿En serio decís que nosotros posibilitamos la vuelta del kirchnerismo? (…) ¿Qué es para vos la democracia? Es de facho eso Eduardo”, le retrucó el economista al defender su postulación a las elecciones.

“Es muy ridículo tu análisis político, porque vos me digas que porque yo me presenté Macri pierde y vuelve el kirchnerismo. Decís que la cosecha de votos fue ridícula y al mismo tiempo me decís que por culpa de esa cosecha de votos, que fue re magra, vuelve Kirchner. Ponete de acuerdo”, destacó Espert.

Espert y Milei, tras el acuerdo de la deuda: "Han enmendado" pero "no es para festejar"

Feinmann le planteó al economista si se arrepentía de no haber apoyado la candidatura de Cambiemos después de los primeros meses de gestión del Frente de Todos, y Espert consideró: “¿Quién es Macri San Martín? Estamos todos locos, ¿por qué esa cosa de que uno no puede competir contra Cambiemos?”.

“El populismo volvió por el mal gobierno anterior. Menem gana en el 89 por el mal gobierno de Alfonsín. Menem pierde en el 99 porque la gente estaba harta de él. Cristina pierde en el 2015 porque la población estaba harta. La gente vota al kirchnerismo porque tiene la cabeza quemada, el pueblo argentino en promedio eso es cierto, pero también porque Macri había generado una crisis monumental”, cerró Espert.

B.D.N./FeL