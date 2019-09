José Luis Espert: "No voy a bajar mi candidatura, lo que se empieza se termina"

José Luis Espert sigue firme en su candidatura pese a los conflictos que tuvo desde que se postuló para la presidencia. El candidato del Frente Despertar aclaró que no tiene pensado bajarse de la carrera a octubre, y no pierde la vista de su futuro político después incluso del año electoral: piensa postularse a senador en 2021, e insistir con la presidencia en 2023.

“Los gritos desesperados para que me baje de la candidatura vienen del propio liberalismo. Es ridículo porque no le voy a sumar más de dos puntos a Mauricio Macri, si es que todos mis votos fueran para él. No me voy a bajar. Una candidatura llega hasta que perdés la elección. Las cosas que se empiezan, se terminan”, aseguró este viernes el economista, en diálogo con Eco Medios AM 1220.

Ante la consulta de por qué considera que no recibió un caudal mayor de votos —en las PASO lo votó poco más del 2% del electorado — consideró que “la sociedad argentina votó dentro de la grieta”. “No compró otra cosa que no sea la bronca a Mauricio Macri o el miedo a Cristina Fernández. No eligió terceras propuestas como la nuestra que es completamente diferente a la historia del país, una copia de lo que hacen las naciones a los que les va bien”, opinó. Y agregó: “La campaña contra mi persona ha sido terrible de parte del gobierno”.

José Luis Espert: "Si la economía no crece, el 2020 puede ser un calvario"

El economista liberal piensa continuar con su carrera política, y ya tiene planes para después de octubre. Además, contó que tiene propuestas de candidatos ligados al oficialismo. “Esto continúa en 2021 con alguna diputación a senaduría y, en 2023, intentar nuevamente la presidencial. Cada vez me golpean más la puerta porque Cambiemos se está deshaciendo. Ya tengo ofrecimientos y oportunidades políticas de mucha gente que hoy está en el partido del gobierno”, dijo.

El candidato del Frente Despertar explicó que su preocupación e interés por involucrarse en política surgió en 2018, cuando el dólar pasó de 19 a 40 pesos. “Pensé que había que dar una discusión de las cosas que había que hacer en la política”, contó. “Me metí para cambiar el país, porque estoy aterrado de ver que va rumbo a ser una nación africana si sigue así y no por alguna especulación personal”, aclaró.

Consultado por lo sucedido con una candidata de su espacio, Eliana Scialabba, que fue detenida acusada de robar mercadería en un supermercado y luego separada de su candidatura, Espert fue contundente. “La gente que me traicionó a lo largo de este tiempo, que no se comportó como debe, la eyecté en el acto. Lo mismo haré cuando tenga que echar a los miembros de mi partido que no hagan las cosas que tienen que hacer. Cuando hay que ejecutar, lo hago y no me tiembla el pulso”, sentenció.

