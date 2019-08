Los tropiezos de Espert: el candidato que fue sorpresa y ahora solo suma escándalos

por Ramón Indart

Previo a las PASO, José Luis Espert se mostraba en los medios de comunicación como el candidato que iba a ser la gran sorpresa de la elección. Las encuestas abonaban la misma teoría. Hasta se llegó a especular con un tercer puesto, detrás de Alberto Fernández y Mauricio Macri. Sin embargo, el economista quedó sexto, por debajo del voto en blanco y hasta de José Gómez Centurión. Además, no para de sumar problemas y estar en las noticias por escándalos. Algunos por errores propios, otros ajenos.



Interna liberal. En marzo del 2019, todo indicaba que los economistas liberales se agolparían para apoyar la candidatura de Espert. Sin embargo, llegó la grieta menos pensada. El economista Javier Milei decidió dar un paso al costado. A través de un comunicado que difundieron en las redes sociales, Milei expresó su malestar por las conversaciones del equipo de Espert con Alberto Asseff, en representación del partido UNIR. "Dado los antecedentes políticos e ideas vertidas por su grupo de gente, contrarias a las ideas de la libertad de las que no sólo estamos convencido, sino que consideramos como forma de vida", afirmó. Si bien en junio hubo una reconciliación, lo cierto es que el espacio ya mostraba los primeros cortocircuitos.





Sin sello. A fines de junio, Unir, el partido político de Asseff que había aportado el sello para el "Frente Despertar" del economista, giró 180 grados. Asseff realizó un acuerdo político con Miguel Ángel Pichetto y abandonó la flamante alianza para ser candidato a diputado nacional por Cambiemos. Automáticamente se plantearon las dudas sobre si Espert iba a poder competir. De urgencia consiguió el respaldo del partido Unite, del rosarino José Bonacci, el mismo que había cedido ese espacio para habilitar la candidatura de Amalia Granata en Santa Fe.



Sin candidato. En provincia de Buenos Aires no hubo caso. Espert no pudo presentar candidato a gobernador. Debido a un fallo judicial, Guillermo Castello, su elegido, quedó afuera de las elecciones primarias. Desde el espacio político denunciaron "proscripción" por parte del Gobierno Nacional de Mauricio Macri y llamaron a una urgente conferencia de prensa. Pero los reclamos no llegaron a buen puerto. Fue el único candidato sin representante en la provincia más grande del país, con el 27% del padron.

Escandaloso fallo de la Justicia Federal que, luego de que la Justicia Electoral de la PBA oficializó nuestra candidatura y la de 1000 candidatos, ahora nos impide competir. Apelaremos este intento de proscripción y seguiremos luchando por el derecho a elegir de los bonaerenses. pic.twitter.com/SvoHolTuq7 — Guillermo Castello (@guillercastello) July 18, 2019





Cachanosky. Faltaba poco para el 11 de agosto cuando el economista liberal Roberto Cachanosky afirmó que le ofrecieron ser candidato a diputado en la lista pero que le advirtieron que sólo podría ir por la provincia de Buenos Aires, "porque en Capital los primeros puestos son para los que más plata ponen". Espert se defendió ante PERFIL: "Están todos los candidatos de testigos, a nadie se le ha pedido dinero como condición para poder ser candidato. A nadie. Absolutamente a nadie. Sobre los dichos de Cachanosky... A mí me parece una vergüenza, hasta un escándalo, estar discutiendo el financiamiento de la campaña de una persona que nunca incursionó en la política y que proviene 100% del sector privado, cuando Mauricio Macri se maneja y se financia de manera poco disimulada con los impuestos que nosotros pagamos; cuando el kirchnerismo tiene los delitos pegados en la causa de los Cuadernos, en parte por el financiamiento de su campaña, y cuando María Eugenia Vidal tiene el escándalo de los aportantes truchos".

Sexto. Problemas de todo tipo no hicieron que Espert se diera por vencido. Junto al periodista Luis Rosales llegó a las urnas y anticipaba dar el batacazo. Sin embargo, estuvo muy lejos de las expectativas que había generado. Quedó sexto, detrás del Frente Nos, de Gómez Centurión (2,62%), y el Frente de Izquierda (FIT-Unidad), de Nicolás Del Caño (2,88%). Inclusive, analistas consideraban que en realidad había terminado séptimo si se ubicara al voto en blanco, que obtuvo el 3% de los sufragios.

Mechera. Mientras buscaba ordenar la campaña, un nuevo escándalo se sucedió el viernes. Su candidata a senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Eliana Scialabba, pasó varias horas detenida acusada de hurtar mercadería de un supermercado del barrio porteño de Recoleta. Fue descubierta cuando llevaba escondidos en el doble fondo de su chango productos que no había pagado. La economista se llevaba sin pagar varios productos: chicles, un paquete de chocolates, un kit de higiene bucal, una crema para manos, bombones, fiambre, queso y un gel hidratante facial. Como su reemplazo, Espert anunció que su lugar será ocupado por María Astuena, escribana y parte del equipo de Despertar.