Espert quiere dar el golpe: se lanzó en Ferro con música de Rocky y mucho cotillón

Noticias Relacionadas Encuestas: Macri acorta distancias y hay virtual empate técnico con Alberto Fernández en el balotaje

"¡Viva la libertad, viva la libertad!". Emocionado y con su clásico tono temperamental, el economista José Luis Espert se probó este domingo el traje de precandidato a presidente en el microestadio cerrado de Ferro. Pese a tratarse de un outsider, la jornada contó con la clásica liturgia política argentina: papelitos, banderas y cantos. Hubo cotillón celeste y blanco y también muchos "trapos" de la UCeDé, el tradicional partido de centroderecha que vuelve al ruedo electoral en apoyo al candidato ultraliberal.

Luego de una hora 45 minutos, en la que se lucieron sus precandidatos a diputados y su compañero de fórmula, Luis Rosales, Espert subió al escenario con la canción Eye Of The Tiger, compuesta para la película Rocky III. El tema le agregó emocionalidad al ingreso del economista pero le costó en difusión: YouTube decidió bajar todo el video del acto -que ya contaba con 20 mil visualizaciones-, aparantemente, por una cuesitón de derechos de autor.

Más allá del guiño hollywoodense, el acto también contó con un video institucional previo al ingreso del precandidato y cerró con una canción de campaña cuyo estribillo es "Espert Presidente, quiero que comience a gobernar" y la pegadiza frase "yo quiero a Espert para la gente, libertad para la gente".

Más allá del color, Espert recurrió en los 15 minutos de discurso a su ya conocida verborragia agresiva. Se refirió a Cristina Kirchner como "la multiprocesada demente" y a Mauricio Macri como "el chiquilín grandote que le quiere demostrar al padre ya fallecido, del cual dijo que era un chorro, que no es tan inútil como él pensaba".

El candidato del frente Despertar abrió su participación en el escenario refiriéndose, de manera tácita, a todos los problemas que tuvo su partido para conseguir ser avalado para competir en las PASO. Cabe recordar que la Justicia electoral estuvo a punto de eliminarlo de la carrera, dado que el partido que lo apoyaba -UNIR- decidió volcarse por Juntos por el Cambio a última hora. "Vieron que no se podía terminar con nosotros así nomás. Acá estamos de pie", desafió el precandidato liberal. Y luego acotó: "Macri trató de que no compitiera, pero estamos acá y vamos a competir".

"Me trataron de liberalote y plateísta y dijeron que si me ponía los cortos me iba a desgarrar. Pero los que se desgarraron fueron ellos, porque el año pasado Argentina volvió a tener una de las tantas crisis que cada tanto tiene, como consecuencia de las políticas económicas que Macri ha aplicado", disparó ante sus seguidores.

Espert tuvo palabras duras para los gremios: "Hay que ir contra el sindicalismo, porque las leyes laborales que tenemos no sirven", lanzó primero y luego prometió limitar el derecho a huelga.

Si bien se puso del lado del empresario que quiere abrir su comercio y tiene que soportar "a la AFIP con cama adentro", también acusó: "Tenemos que tener una economía abierta al comercio para terminar con los empresarios curreros y prebendarios que venden todo más caro acá que afuera con el argumento de que si no no se puede generar empleo. Falso, los países que más comercian con el mundo son los que más empleos generan y los que mejores salarios pagan. Es falso que haya que blindar la economía a todo lo que venga de afuera al pedo, para que todos salga más caro acá y nos vendan la mierda que nos venden. El comercio es la base de la fortuna".

Luego, retomó esta última frase y agregó: "A los amarillitos les agarró la fiebre por firmar tratados de comercio con cualquiera, a tontas y a locas, para sacarnos votos a nosotros que hace 25 años que decimos que el comercio es la base de la fortuna".

JPA/MC