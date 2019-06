El periodista Luis Rosales será el candidato a vice de José Luis Espert

El periodista especializado en internacionales Luis Rosales será el candidato a vicepresidente del Frente Despertar como compañero de fórmula del economista José Luis Espert. La noticia se conoció a poco más de 24 horas antes de que cierren las listas para candidatos de las próximas elecciones presidenciales y eso clausura las versiones que sostenían que el experto en Economía bajaría su candidatura por pedido del oficialismo.

El propio Espert confirmó en diálogo con América 24 que Rosales "es mi compañero de fórmula, a Dios gracias. Es un hombre extraordinario, excelente personal y muy buen profesional, así que estoy feliz".

"Con Luis venimos trabajando hace bastante tiempo, me parece una persona excelente y después de este camino que hemos recorrido en esta primera parte del año me he sentido muy cómodo. Tuvo que ver en todo lo referente a este proyecto político", remarcó el economista. En ese sentido, precisó que Rosales ostentó un rol clave en "cuestiones estratégicas".

"Me siento cómodo con él y me ayudó muchísimo en la campaña en particular. Los otros competidores son partes del problema y no de la solución para la Argentina. Somos los únicos capaces de proponer algo diferente para cambiar este destino grave del país", concluyó Espert. En el mismo contacto telefónico, el postulante del Frente Despertar negó que alguien del Gobierno le ofreciera dinero para bajar su candidatura.

Su perfil. Rosales es licenciado en Administración por la Universidad Nacional de Cuyo. Además, tiene un Master en Relaciones Internacionales por la Universidad de Belgrano y Master of Arts por la Fletcher School of Law and Diplomacy de Boston, EEUU. También trabajó como profesor de Comunicación Política de la Universidad del Salvador de Buenos Aires.

Esta postulación no es la primera incursión del periodista en el mundo de la política. En 1989, fue el diputado más joven de la Provincia de Mendoza. Dos años más tarde fue nombrado Secretario de Turismo de ese territorio. En el 2000 ostentó el cargo de Agregado Turístico argentino para los Estados Unidos y Canadá, con base en el Consulado Argentino en Nueva York.

B.D.N./H.B.